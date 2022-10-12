Уникальная фотовыставка женщин в «мужской» профессии прошла в Шымкенте

Уникальный вернисаж собрал любителей искусства и поклонников творчества Айгерим Бегимбет и Жанерке Кумар.

Фотовыставку назвали просто и изящно: «Женщины Туркестана». Авторы представили 20 картин: женщины юга страны, с улыбкой выполняют работу, подвластную не каждому мужчине: крановщицы, доярки, женщины-трактористки и строители. Всех объединяет трудолюбие, уверенность, любовь к семье и работе.

Поддерживают авторов выставки и выражают восхищение героиням экспозиции — посетители необычной фото-истории.

«Женщина сделала выбор в определённый момент жизни. Она выбрала профессию. И дальше, исходя из этого выбора и сложилась её дальнейшая судьба. Смотря на одну из женщин, мы можем взять пример, потому это сильные женщины, которые успевают и с семьей, и зарабатывают деньги. Мне понравилась картина женщина тракторист, у неё другая профессия, но почему-то с детства ей нравилось водить трактор. Вот эта история запомнилась, и сама фотография тоже», — говорят посетители выставки.

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Авторы работ решили сделать выставку многогранной и понятной для каждого: с фотографией можно ознакомиться удобным для себя способом: прочитать заметку под фото, посмотреть фильм или прочитать статью.

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«Мы сделали наши работы понятными для всей аудитории, кому-то проще воспринимать информацию в виде фотографий, кому-то в виде текста, а другим проще посмотреть фильм. На нашей выставке мы совместили 3 стиля подачи информации», — говорит автор проекта Жанерке Кумар.

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Героиня одной из фотографий приехала на выставку лично. Рассказывает, когда ей предложили поучаствовать в проекте, немного растерялась. Признается, волнительно и сейчас, оказавшись лицом к лицу с собой. Шарбан Тайшикова работает крановщицей с 18 лет, сейчас женщине 70, и она до сих пор работает.

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«А я только сейчас с крана, с работы пришла. Я работаю до сих пор. Это мы возле котельной сфотографировались, я торопилась грузить машину, фото сделали наскоро. Думала, как буду выглядеть. Конечный результат вижу впервые», — поделилась впечатлениями женщина.

История сохранила во времени неувядающие облики прекрасных женщин, и эти фотоработы — прекрасное тому дополнение. Мудрость женщины заключается в том, чтобы установить равновесие, найти точки соприкосновения и установить гармонию в любой ситуации. За каждой фотографией выставки «женщины Туркестана» стоит история вдохновения и преданности делу.

Подробнее о выставке можно посмотреть тут.