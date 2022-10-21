В 6 раз больше стало отравившихся угарным газом в Шымкенте

Почти в 6 раз увеличилось количество отравившихся угарным газом в Шымкенте. В октябре прошлого года было зарегистрировано 2 случая, где отравились 12 человек.

В этом же году угаром отравились уже 60 человек, 20 из которых дети. Специалисты говорят, возможно это потому что холода в мегаполис пришли раньше, и для обогрева своих домов и квартир шымкентцы стали использовать газовые котлы, колонки и даже газовые плиты.

«При отравлении угарным газом гемоглобин соединяется с угарным газом, образуется карбоксигемоглобин, при этом кислород не поступает в клетки поэтому получается отравление», — говорит Алдаркул Ахметов заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

При отравлении угарным газом появляются слабость, головная боль, шум в ушах, головокружение, нехватка воздуха. Марат Райымбек в один день чуть не потерял маму и двоих сестер. Говорит, женщины мыли посуду, когда всем троим стало плохо. В предобморочном состоянии они успели дозвониться до него и в скорую.

«Они говорят что им резко стало плохо, благо они поняли что это и открыли все окна и двери. Оказалось что у нас труба была не закрыта и угар копился в комнате. Все трое попали в больницу. Сейчас мы все сделали», — говорит Марат Райымбек житель Шымкента .

Угарный газ часто называют тихим убийцей, у него нет вкуса, цвета и запаха. По словам спасателей часто горожане халатно относятся к использованию газовых приборов.

«Основными причинами отравлений являются неисправность газового котла, его отсутствие, нарушение правил эксплуатации газовой колонки, засорение воздухозаборного канала», — говорит Эльмира Ережепова, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС г.Шымкента.

Плохая тяга. Проверить ее можно обычным листом бумаги, который стоит лишь поднести к вытяжному отверстию. Но лучше всего установить рядом с газовым оборудованием газоанализаторы угарного газа. На рынке они стоят от 5 до 10 тысяч тенге. Человеческая жизнь в разы дороже.