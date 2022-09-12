Jusan Bank подарил детям возможность принять участие в марафоне

Больше 200 воспитанников детских спортивных школ, а также детских домов получили возможность принять участие в масштабном забеге Shymkent Marathon.

Эту возможность им подарил Jusan Bank, который выступил спонсором и выделил денежные средства на участие детей. Это не первая подобная акция. Jusan Bank всегда поддерживает идеи здорового образа жизни.

Поездку и регистрацию на масштабный забег детям оплатил Jusan Bank. Всего в марафоне приняли участие больше 5 тысяч человек. Всех их объединила любовь к здоровому образу жизни.

«Jusan всегда поддерживает идею здорового образа жизни, и выделил денежные средства на участие детей. Марафон ежегодно собирает тысячи приверженцев бега и является тем самым ярким спортивным событием южного региона. Jusan рад поддержать такое событие, так как марафон является символом мужества, упорства и достижения всех целей. Jusan всегда за здоровый образ жизни«, — говорит Сымбат Расул, HR-менеджер AO «Jusan Bank».

При поддержке спонсора, принять участие в забеге смогли воспитанники Толебийской детской деревни семейного типа, шымкентской республиканской школы Жас Улан имени Сабыра Рахимова, школы-интерната №12 а также детской-юношеской спортивной школы №2 по легкой атлетике и велоспорту. Юным участникам забега от 13 до 17 лет, в жизни многих из них это первый марафон.

«Спасибо большое Jusan банку! Я готовился в течение месяца к забегу. Это мой первый марафон в жизни, надеюсь смогу пробежать всю дистанцию», — говорит Куаныш Кудайбергенов, воспитанник школы-интерната №12.

«Спасибо большое Jusan банку за возможность приобщиться к здоровому образу жизни, нам здесь очень нравится, сейчас уже побежим свой первый марафон«, — говорит Абылайхан Оспанов, воспитанник «Толебийской детской деревни семейного типа».

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