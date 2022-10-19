В предприятия Шымкента требуются рабочие

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию свободные вакансии в 5 предприятиях на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік».

В 5 предприятий города требуются работники швеи, вязальщицы, разнорабочие, сортировщики, грузчики и многие другие. Здесь обещают официальное трудоустроство, бесплатное питание и развозку до дома. По всем интересующим вопросам обращаться напрямую по указанным номерам телефонов.

Примечание: в этой подборке самую высокую заработную плату обещают ткачам, это 150-250 тысяч тенге. Заработная плата остальных работников в среднем составляет 100-120 тысяч тенге. Следите за публикациями нашего издания, мы публикуем также свободные вакансии с более высоким окладом.