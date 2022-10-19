В предприятия Шымкента требуются рабочие

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию свободные вакансии в 5 предприятиях на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік».
В 5 предприятий города требуются работники швеи, вязальщицы, разнорабочие, сортировщики, грузчики и многие другие. Здесь обещают официальное трудоустроство, бесплатное питание и развозку до дома. По всем интересующим вопросам обращаться напрямую по указанным номерам телефонов.
Примечание: в этой подборке самую высокую заработную плату обещают ткачам, это 150-250 тысяч тенге. Заработная плата остальных работников в среднем составляет 100-120 тысяч тенге. Следите за публикациями нашего издания, мы публикуем также свободные вакансии с более высоким окладом.
|Наименование предприятия
|Должность
|Количество вакансий
|Заработная плата
|Адрес
|ТОО «Алем-БТ»
(производство чулочно-носочных изделий)
|Вязальщицы
|15
|от 110 тыс.
|г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»
Контакты:
8 777 306 55 99
8 747 110 17 75
8 702 243 67 70
|Сортировщицы
|15
|от 83 тыс.
|Формовщики (желательно мужчины до 30 лет)
|15
|от 90 тыс.
|Упаковщицы
|15
|от 75 тыс.
|Грузчики
|4
|от 90 тыс.
|ТОО «Назар Текстиль» (ковроткацкая фабрика )
|Ткачи
|20
|от 150 тыс.-250 тыс.
|г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»
Контакты:
8 (7252) 92 16 16
|Помощник ткача
|20
|от 80 тыс.- 160 тыс.
|Датчики пряжи
|15
|от 85 тыс.- 90 тыс.
|Намотчик нити
|15
|от 80 тыс.-85 тыс.
|Оператор линии
|15
|от 80 тыс.-130 тыс.
|Грузчики
|6
|от 100 тыс.
|дизайнер
|10
|от 100 тыс.-160 тыс.
|ТОО ТПК «ALLIANCE»
|Швея 5 разряда
|10
|сдельная
|г. Шымкент
ул Казыбек би 52
8 778 224 89 43
|Швея 6 разряда
|10
|сдельная
|ТОО «СП «ЛюксШуз» (производство обуви)
|Швея
|2
|90-120 тыс.
|г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»
Контакты:
8 705 715 06 19
|Разнорабочий
|4
|90-120 тыс.
|ТОО «AZALA Textile»
|Наладчик КИПиА
|3
|г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»
Контакты:
8 (7252) 97 35 28
|зав. склад
|1
|менеджер по продажам
|1
|слесарь-чистильщик
|4
|графический дизайнер
|1
|Токарь
|1
|Ткач
|4
|Транспортировщик
|5
|Помощник мастера
|1
|Чистильщики помещения
|2
|Чистильщики оборудования и помещения
|2
|слесарь-ремонтник
|5
|Оператор шлихт. оборуд.
|1
|Оператор снов. оборуд.
|2
|Оператор мотальн. оборуд.
|2
|SMM менеджер
|химик лаборант 3р.
|2
|Грузчик
|5
|кух. Раб.
|1
|Швея
|50
|Гладильщица
|4