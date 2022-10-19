В предприятия Шымкента требуются рабочие

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Редактор Жулдыз Шукенова
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работа

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию свободные вакансии в 5 предприятиях на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік».

В 5 предприятий города требуются работники швеи, вязальщицы, разнорабочие, сортировщики, грузчики и многие другие. Здесь обещают официальное трудоустроство, бесплатное питание и развозку до дома. По всем интересующим вопросам обращаться напрямую по указанным номерам телефонов.

Примечание: в этой подборке самую высокую заработную плату обещают ткачам, это 150-250 тысяч тенге. Заработная плата остальных работников в среднем составляет 100-120 тысяч тенге. Следите за публикациями нашего издания, мы публикуем также свободные вакансии с более высоким окладом. 

Наименование предприятия Должность Количество вакансий Заработная плата Адрес
ТОО «Алем-БТ»

(производство чулочно-носочных изделий)

 Вязальщицы 15 от 110 тыс. г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»

Контакты:

8 777 306 55 99

8 747 110 17 75

8 702 243 67 70

  
Сортировщицы 15 от 83 тыс.  
Формовщики (желательно мужчины до 30 лет) 15 от 90 тыс.  
Упаковщицы 15 от 75 тыс.  
Грузчики 4 от 90 тыс.  
ТОО «Назар Текстиль» (ковроткацкая фабрика ) Ткачи 20 от 150 тыс.-250 тыс. г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»

Контакты:

8 (7252) 92 16 16

  
Помощник ткача 20 от 80 тыс.- 160 тыс.  
Датчики пряжи 15 от 85 тыс.- 90 тыс.  
Намотчик нити 15 от 80 тыс.-85 тыс.  
Оператор линии 15 от 80 тыс.-130 тыс.  
Грузчики 6 от 100 тыс.  
дизайнер 10 от 100 тыс.-160 тыс.  
ТОО ТПК «ALLIANCE» Швея 5 разряда 10 сдельная г. Шымкент

ул Казыбек би 52

8 778 224 89 43

  
Швея 6 разряда 10 сдельная  
ТОО «СП «ЛюксШуз» (производство обуви)

 

 Швея 2 90-120 тыс. г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»

Контакты:

8 705 715 06 19

 

  
Разнорабочий 4 90-120 тыс.  
ТОО «AZALA Textile»

 

 Наладчик КИПиА 3   г. Шымкент Енбекшинский район, Жилой массив Жулдыз, специальная экономическая зона «Оңтүстік»

Контакты:

8 (7252) 97 35 28

  
зав. склад 1    
менеджер по продажам 1    
слесарь-чистильщик 4    
графический дизайнер 1    
Токарь 1    
Ткач 4    
Транспортировщик 5    
Помощник мастера 1    
Чистильщики помещения 2    
Чистильщики оборудования и помещения 2    
слесарь-ремонтник 5    
Оператор шлихт. оборуд. 1    
Оператор снов. оборуд. 2    
Оператор мотальн. оборуд. 2    
SMM менеджер        
химик лаборант 3р. 2    
Грузчик 5    
кух. Раб. 1    
Швея 50    
Гладильщица 4    

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