В Шымкенте прошел семинар для популяризации семейных ценностей

Популяризация семейных ценностей как профилактика бытового насилия.

В Шымкенте прошел семинар «Бақытты отбасы-бақытты жан» для популяризации семейных ценностей. Цель масштабного 5-дневного проекта-профилактика бытового насилия в семьях, поддержка молодежи и молодых семей, повышение квалификации кадров, занимающихся воспитанием детей и подростков.

Всё больше молодых семей в Казахстане разводятся. Кроме того, участились факты физического насилия, которые совершаются в том числе и в общественных местах. Для того, чтобы привить молодежи семейные ценности управлением внутренней политики, управлением по делам молодежи, а также общественным объединением «Центр поддержки молодежи и молодых семей Шанырак» в Шымкенте прошел пятидневный семинар.

«Проект счастливая семья создан для того, чтобы родители заботились о своих детях друг о друге, чтобы было взаимопонимание. Как вообще влияет нехватка воспитания на детей, как ссоры влияют на психологию ребенка. У нас в Шымкенте часто разводятся, нужно развивать грамотность женщин, их права, чтобы они могли себя и своих детей защитить в случае развода», — говорит Сабира Байзакова, руководитель ОО «Центр поддержки молодежи и молодых семей «Шанырак».

В семинаре приняли участие учителя школ и колледжей Шымкента. Цель встречи — профилактика бытовых конфликтов в молодых семьях, показать как сохранить семейный очаг и воспитывать детей.

«Бытовое насилие- это проблема общества, а не одной семьи. Кроме того нужно уделять внимание воспитанию детей, сейчас растут дети индиго. Вообще направлений у нашего семинара очень много», — говорит спикер.

На семинаре выступили квалифицированные психологи-практики и рассказали как укрепить отношения в семье, правильно воспитывать детей, рассказали о роли отца и матери в жизни ребенка. Участникам, прошедшим полный курс семинара, вручили квалификационные сертификаты.