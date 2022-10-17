В Шымкент съехались депутаты Сената

В третий мегаполис Казахстана съехались сенаторы и представители правоохранительной системы Казахстана.

На повестке дня — главный вопрос, правомерное регулирование закона по уголовно-процессуальной системе. Представители надзорного органа считают, что работа ведется в плановом режиме, показатели уже есть, но сенаторы говорят, нужно показать конкретные результаты, чтобы не только снизить преступность, но и менять сознание людей.

Сознание человека и некоторые законы нужно менять, касается это многих сфер, в том числе и уголовно процессуального законодательства. Шымкент в эти дни стал центром сбора представителей правоохранительной системы.

«На первом этапе внедрена процедура согласований процессуальных решений в ходе расследования уголовных дел, этот механизм позволил улучшить качество прокурорского надзора над следствием. Теперь допускается меньше нарушений и волокиты. Уже через прокурорский фильтр прошло больше 700 тысяч решений», — говорит Асет Чиндалиев, заместитель генерального прокурора РК.

Главная проблема среди населения — это наркобизнес. в Казахстане создают целые лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Главный следователь Казахстана уверяет, работа ведется, задержаны десятки преступников, тем самым нельзя забывать о мошенничестве, этот вид преступления один из самых распространённых.

«В Казахстане выявлено 24 фабрики по производству синтетических наркотиков, уже ведется следствие. Нужно понимать, что касается наркотика это мефедрон. Что касается завоза, к сожалению эти лаборатории и цеха установлены в нашей стране. А руководят ими извне. Сейчас устанавливается дилерская сеть, крупные и мелкие оптовики«, — говорит Санжар Адилов, главный следователь РК.

В Антикоре заверили, работа в их направлении ведется кропотливая, то и дело выявляются нарушения. К примеру, в прошлом году выявлен факт вывода за пределы страны более 30 млрд тенге, на что могли пойти эти деньги неясно, это могут быть те же наркотики, либо деньги нажитые мошенническим путем или еще страшнее, деньги могли направить против государства.

«Работа у нас ведется, в этом году мы нацелены выявить еще большие нарушения, суммы которые исчисляются в тысячах долларов», — говорит Асхат Жумагали, заместитель руководителя Антикоррупционной службы РК.

Сенаторы просят усилить работу, иначе можно потерять целое поколение, уверены народные избранники. Для этого в течение нескольких дней делегация обойдет десятки учреждений и поговорит с населением. Главный приоритет — быть открытыми к народу и помогать.