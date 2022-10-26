В Шымкенте начали подключать отопление в домах

В третьем мегаполисе Казахстана начался отопительный сезон. Коммунальщики призывают жителей быть предельно внимательными.

В четырех районах уже ведутся работы по подключению многоэтажных жилых домов к системе отопления.

«В связи с этим призываем горожан принять во внимание следующие моменты при работе по включению тепла. Ответственное учреждение отводит тепло в подвал многоквартирного дома. Далее потребители должны сами выполнить работы по проверке безопасности систем отопления, промывке и давлению труб, опрессовку системы«, — заявили коммунальщики.

При этом, в случае если имеются долги по теплу, то необходимо погасить их.