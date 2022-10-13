В Шымкенте обсудили основную часть Послания Президента

Как построить справедливое государство? Абайский районный филиал партии «Amanat» в рамках Послания Президента провёл собрание на тему «верховенство закона и общество справедливости».

В ходе обсуждения отмечались 5 направлений, обозначенных в послании, а также разъяснялась важность изменений и дополнений в закон.

Равенство всех перед законом и судом, постулаты послания Президента обсуждают врачи и педагоги Абайского района Шымкента с молодёжью. Специалисты подчеркивают — для построения справедливого государства нужно воспитать поколение патриотов, готовых бескорыстно служить обществу. Участники дискуссии обсуждают изменения, которые необходимы на пути создания нового справедливого Казахстана.

«Справедливый Казахстан — одно из главных условий на пути к построению нового государства. Сейчас у нас много дополнений и изменений внесено в законы. Над этим работает Мажилис Парламента. В первую очередь нужно восстанавливать экономику, пока ситуация не стабилизируется, социальный уровень казахстанцев не нормализуется», —говорит заместитель председателя филиала партии «Amanat» г. Шымкента Муратали Калмуратов.

На встрече обсудили и главные тезисы Послания. Как отметили участники, в своём Послании народу Казахстана Глава Государства сказал, что справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель грядущих реформ.

«Одна из главных тем прозвучавшая в Послании Президента страны народу Казахстана «сохранение верховенства закона и в то же время придание большого значения воспитанию молодежи. По сути, в традиционном послании 1 сентября Глава государства призвал создавать справедливое общество на основе верховенства закона. Закона единого для всех от Главы государства до дехканина», — рассказывает председатель ассоциации этнокультурных объединений узбеков РК «Дустлик» Икрам Хашимжанов.

На совещании обсудили и те моменты послания, которые были адресованы молодежи. Собравшимся рассказали о бесплатных курсах по вопросам государственной поддержки, профилактики семейного насилия и обеспечения работой незанятой молодежи.