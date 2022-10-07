В Шымкенте победителей акции «Чистый город» наградят денежными призами

В Шымкенте состоялось итоговое заседание комиссии акции «Чистый город». Теперь по решению комиссии победители будут определены в 5 номинациях среди 4 округов.

В целом на участие в кампании в этом году подали заявки более тысячи кандидатов. Они участвуют в номинациях «Лучший уборщик двора, улицы, дома, двора и жилого района».

Юсуп Арзыханов, исполнительный директор гражданского альянса г. Шымкента:

«В прошлом году в акции «Таза кала» приняли участие 1120 человек, из которых 96 получили свои призы. В этом году количество будет сокращено до 36 мест. По заявке заказчика в этом году должно быть 1000 заявок по всему городу. А мы получаем по 1100-1200 заявок каждый год. К слову, в прошлом году благодаря нашей акции, мы посадили больше 2000 деревьев»

Акция «Таза кала» стартовала в 2012 году и стала ежегодной. Если раньше победителям выдавали бытовую технику, то в этом году приз будет денежным. На конкурс в этом году выделили 4 млн 300 тысяч тенге, 4 млн из которых распределили на призовой фонд.