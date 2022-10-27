В Шымкенте водитель врезался в столб скрываясь с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 12 часов ночи.
В микрорайоне Асар водитель на Тойоте врезался в другой автомобиль, но вместо того, чтобы дождаться полицейских, решил скрыться с места происшествия.
Проезжая по проспекту Байдибек Би водитель Тойоты ударил еще один автомобиль, Лексус.
А затем врезался в фонарный столб Водителя лексуса забрали в больницу, а вот водителя Тойоты доставили на медицинское освидетельствование. Вероятнее всего он находился в состоянии алкогольного опьянения.