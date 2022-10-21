В Высшем педагогическом колледже Shymkent отметили День Республики

В преддверии Дня Республики в высшем педагогическом колледже Shymkent прошло мероприятие «Казахстан мәңгілік-Атамекен».

По словам организаторов, главная цель – воспитание у студенческой молодежи чувства любви к Родине, уважения к языку, культуре, традициям и обычаям своего народа.

Коллектив высшего педагогического колледжа Shymkent провел День Республики на высоком уровне. На праздничном мероприятии» Қазақстан мәңгілік — Атамекен» были озвучены факты, касающиеся знаменательной даты. 25-го октября 1990 года Высший совет Республики принял Декларацию, положившую правовую основу развития страны как независимого государства. Этим исторически важным шагом Казахстан преодолел первую ступень самостоятельности, независимости. С тех пор наше государство идет по пути развития и процветания.

В ходе праздничного мероприятия, студентов высшего педагогического колледжа Shymkent награждают победителей осенней выставки «Чудеса золотой осени».

Айзада Усенова, студентка «Высшего педагогического колледжа Shymkent»:

«У нас была организована выставка. Мы сделали композицию из фруктов и ягод и заняли второе место. У нас в колледже все время проводят разные мероприятия. Мы активно участвуем в них, сегодня мы заняли второе место».

Первое место в конкурсе занял факультет «бакалавр начального образования».

Гульнафиз Бакытбеккызы, студентка «Высшего педагогического колледжа Shymkent»:

«Поздравляю всех с Днем Республики. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, процветания нашей стране».

В результате конструктивной политики нашего государства наблюдается экономический рост во всех сферах общественной жизни. Особое значение придается сохранению межнационального взаимопонимания, гражданского согласия. Народ Казахстана активно участвует в социально – экономической, политико – общественной жизни, направленной на процветание страны. И подрастающее поколение вносит весомый вклад, говорит представитель вуза.

Ерлан Байсейтов, заместитель директора по воспитательной работе «Высшего педагогического колледжа Shymkent»:

«В преддверии Дня Республики, в Высшем педагогическом колледже Шымкента проходит большое мероприятие. Недавно завершился конкурс среди студентов. Такие события позновательны. Они воспитывают в молодежи ответственность, патриотизм, любовь к окружающему миру».

Молодежь понимает, что они — будущее независимого государства и в ответе за рост авторитета страны в международном сообществе.

Справочно:Высший педагогический колледж Shymkent, адрес: г. Шымкент, улица 8 марта 22

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