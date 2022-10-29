В жилой массив «Кокбулак» провели долгожданный газ

Соседи Гульбары Уркимбаевой называют её опытным истопником. Жительница жилого массива Кокбулак почти сорок лет для обогрева дома пользовалась печным отоплением. Сегодня пенсионерка получила доступ к долгожданному «голубому» топливу.

Гульбара Уркимбаева, жительница микрорайона «Кокбулак»: «Прошло 40 лет с тех пор, как мы переехали в жилой массив Кокбулак. Все это время зимой мы отапливали дом углем и навозом. Теперь же нам провели газ, мы счастливы, что нам его дали и опускают руки в теплую воду. Спасибо большое местным властям».

В этом году жилой массив Кокбулак в Шымкенте подключен к газоснабжению полностью. Если раньше подведение газа в дом было обязанностью самих жильцов, сейчас газовики пошли на уступки.

Боранбай Болатбеков, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента: «В жилом массиве «Кокбулак» 425 домов. Сейчас мы даем жителям этих домов возможность подключиться к государственному газу от правительства».

В третьем мегаполисе страны поэтапно решаются вопросы инженерной инфраструктуры. Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказывает, что в скором времени город 100 процентов будет обеспечен инфраструктурой.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента: «В 2020 году мы провели исследование населенных пунктов, которые позже были присоединены к городу Шымкенту. Определили, чего не хватает в каждом населенном пункте и подготовили проектно-сметную документацию. На тот момент, когда мы проводили встречу с местными жителями, большинство поднимали вопросы инфраструктуры. Говорили, что не было газа, света, воды. Сегодня, по итогам двух лет, теперь жители говорят о других проблемах. Жалуются на нехватку школ и поликлиник. Самое главное, что проблема с инфраструктурой решается поэтапно».

В этом году работы по газоснабжению начаты в 11 населенных пунктах города. 8 из них планируют подключить к голубому топливу до конца этого года, а остальные жилые массивы перейдут на следующий год. Всего к системе природного газа в 2022 году планируется подключить более 34 тысяч жителей.