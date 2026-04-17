Шымкент станет ключевым узлом новых газовых проектов Казахстана

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане в 2026 году реализуется 40 проектов по газификации. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.

На сегодняшний день доступ к природному газу имеют около 13 миллионов человек. По итогам года уровень газификации планируется довести до 64,3% против 62,4% в прошлом году.

В рамках реализуемых проектов более 32 тысяч жителей в 10 населённых пунктах получат доступ к газу. Работы ведутся в ряде регионов, включая Туркестанскую область.

Также продолжается строительство первой очереди второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». До конца года планируется завершить линейную часть проекта мощностью до 10 млрд кубометров газа в год.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

