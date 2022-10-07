Воровку футболок в Шымкенте посадят на 3 года

24-летней жительнице Шымкента за воровство почти 100 футболок вынесли приговор, передает OTYRAR.

Около 100 футболок тайно вынесла девушка из крупных магазинов города. Такое количество удалось наворовать в течение двух месяцев.

Как сообщили в полиции, девушка под видом покупательницы заходила в крупные магазины, вырывала сигнальные алармы (магниты) и выносила вещи в сумке. Общий ущерб составил 700 тысяч тенге.

В ходе следствия выяснилось, что украденную одежду гражданка продавала на рынке.

Приговором суда ее признали виновной в совершении кражи и назначили наказание в виде лишения свободы на три года.