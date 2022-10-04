Все, что нужно знать об установлении инвалидности заочно

В заочном формате. Не ошибусь, если скажу, что в сообществе людей с инвалидностью с июля прошлого года стала очень обсуждаемой тема заочного получения инвалидности.

С чего бы это? А с того, что 27 июня 2021 года Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью», где была предусмотрена норма по заочному проведению медико-социальной экспертизы.

Об особенностях этой нормы мы побеседовали с руководителем МСЭ 6 Туркестанской области Фаридой Бимахановной Оспановой.

– Фарида Бимахановна, столько ажиотажа вокруг этого.

– Еще бы, тема-то из разряда злободневных. Поясняю вашим читателям, что согласно совместному приказу Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства труда и соцзащиты и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запущен проект «Заочное установление инвалидности», который реализуется по 12 нозологиям (заболеваниям).

– Наверное, это станет очень удобно для определенной части наших граждан.

– К вашему сведению, в Казахстане насчитывается более 700 тысяч людей с особыми потребностями. Еще недавно, чтобы пройти процедуру освидетельствования для установления инвалидности, было много волокиты. Чтобы оформить необходимую медицинскую документацию, раньше нужно было пройти множество инстанций для подтверждения диагноза, затем ждать в очередях для прохождения освидетельствования в отделах медико-социальной экспертизы (МСЭ).

– Да, понимаю. И на все это уходило время, деньги и нервы. Человеку с инвалидностью ой как не просто физически добраться до здания МСЭ. Нужного тебе автобуса еще надо дождаться, затем, если ты на костылях, постараться забраться в него, а после – выйти. Куда проще на такси, но это деньги…

– Разумеется, добавьте сюда еще и то, что не вовремя оформленная инвалидность влекла за собой задержку выплаты пособий.

– Что произойдет сейчас, какие перемены ждут пациентов?

– Сейчас в рамках проекта по заочному освидетельствованию инвалидности процесс будет занимать не более недели с момента отправки всех готовых документов.

– Получается, серьезно заболел и сразу можно подавать документы на инвалидность?

– Не сразу. Медицинские организации направляют на МСЭ лиц НЕ РАНЕЕ ЧЕТЫРЕХ месяцев с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза детям и неработающим лицам, за исключением лиц с анатомическими дефектами и неизлечимых больных со значительными или резко выраженными нарушениями функций организма и отсутствием реабилитационного потенциала.

– Что в этом случае исключается?

– Теперь для получения услуги по освидетельствованию для установления инвалидности нет необходимости проходить процедуру сбора всех медицинских документов. При наличии показаний в порядке, установленном действующим законодательством, лечащий врач с согласия пациента, наблюдающегося в поликлинике, может оформить все медицинские документы в электронном виде. А остальные процессы проходят без участия врача и пациента за счет интеграции информационных систем Министерства здравоохранения РК и Министерства труда и соцзащиты населения РК.

– Фарида Бимахановна, расшифруйте подробнее аббревиатуру МИС?

– МИС – это медицинские информационные системы. Они используются в поликлиниках страны в качестве инструмента для формирования необходимой медицинской документации.

Во всех медорганизациях Туркестанской области используется МИС Damumed, которая предоставляет цифровой инструмент врачам для формирования пакета электронных документов, а их через механизмы шлюза электронного правительства отправляют автоматически в информационную систему Минздрава, далее – в систему Министерства труда и соцзащиты.

– Так какова все-таки процедура подачи документов на заочное освидетельствование?

– Для направления заявки на получение услуги по установлению инвалидности по инициативе пациента и с его информированного согласия, которое врач получает у пациента или его законного представителя через государственный сервис КДП (контроль доступа к персональным данным) еGov, доктор формирует необходимый пакет документов. Врач исходит из имеющихся в системе обследований, госпитализаций, сведений о листах нетрудоспособности и т. д.

А самое главное – при заочном установлении инвалидности обезличенные данные пациента направляются в электронном виде экстерриториальным экспертам Министерства труда и соцзащиты (МСЭ) по всей республике, где большинством голосов принимается окончательное экспертное заключение на основе медицинских данных пациента. Тем самым данный проект исключает не только хождения граждан по разным инстанциям, избавляет от бумажной волокиты, но и предупреждает все возможные коррупционные риски.

– Как все непросто. Как врачи освоили всю эту систему, эти цифровые заморочки?

– Мы готовились к этому проекту. Проводились обучающие семинары для врачей поликлиник. Мы хотим достичь отлаженной работы информационных систем. Делаем все, чтобы процедура установления инвалидности в заочном формате работала безупречно и в полном объеме.

– Можно узнать, какие это 12 нозологий?

– Перечень нозологических форм, при которых проводится заочное освидетельствование, включает следующие заболевания:

1. Злокачественные новообразования (злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки, органов пищеварения, органов дыхания, костей, кожи и т. д.).

2. Туберкулез всех локализаций.

3. Болезни системы кровообращения у взрослых – последствия цереброваскулярных болезней; острые нарушения мозгового кровообращения, осложненные выраженным гемипарезом или гемиплегией, трипарезом или триплегией, тетрапарезом или тетраплегией, сосудистой деменцией.

4. Болезни мочевыделительной системы у взрослых с терминальной хронической почечной недостаточностью.

5. Психические заболевания, включая умственную отсталость и детский аутизм.

6. Сахарный диабет первого типа у детей.

7. Врожденные и приобретенные анатомические дефекты (отсутствие или ампутация конечности, при наличии рентгенологического подтверждения, при хирургической ампутации – выписки из истории стационарного пациента):

– отсутствие всех пальцев обеих кистей или более высокие уровни ампутации обеих верхних конечностей;

– культи обеих верхних конечностей на уровне верхней трети бедер;

– сочетание экзартикуляции верхней (в плечевом суставе) и нижней (в тазобедренном суставе) конечностей;

– отсутствие всех фаланг четырех пальцев, исключая первые, обеих кистей;

– отсутствие всех фаланг трех пальцев, включая первые, обеих кистей;

– отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями обеих кистей;

– отсутствие трех пальцев с соответствующими пястными костями обеих кистей;

– экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе;

– культи стоп по Шопару;

– культи голеней, в том числе ампутация стоп по Пирогову;

– экзартикуляция бедра;

– высокий уровень ампутации бедра (верхняя треть), не подлежащий протезированию;

– протезированные ампутационные культи обеих нижних конечностей на уровне голени или бедра;

– культя голени или более высокий уровень ампутации одной нижней конечности в сочетании с отсутствием всех фаланг четырех пальцев или более высокой ампутацией одной верхней конечности;

– отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, исключая первый;

– отсутствие всех фаланг трех пальцев кисти, включая первый;

– отсутствие первого и второго пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

– отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

– отсутствие первых пальцев обеих кистей;

– ампутационная культя одной верхней конечности;

– культя стопы после ампутации по Пирогову, порочная культя на уровне сустава Шопара и более высокие уровни ампутации одной нижней конечности;

– двусторонние культи стоп с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу.

8. Болезнь Дауна.

9. Состояние после трансплантации органов (сердца, легких, печени, почки, поджелудочной железы) или после имплантации левого искусственного желудочка сердца (LVAD), имплантация полностью искусственного сердца (BiVAD) (при наличии выписки из истории стационарного пациента с описанием хода операции) при первичном направлении на МСЭ.

10. Болезни крови: апластическая анемия, миелодиспластический синдром, иммунная тромбоцитопеническая пурпура, множественная миелома.

11. Врожденный и приобретенный анофтальм, врожденные рудиментарные глазные яблоки.

12. Лепра.

– Интересный список. Его полезно прочесть тем, кто привык по пустякам жаловаться на свое здоровье… И человек с одним из перечисленных заболеваний будет заочно освидетельствован?

– Да. Лечащий врач в течение одного рабочего дня со дня вынесения решения ВКК заполняет направление на МСЭ, получает у пациента или его законного представителя согласие на сбор, обработку и передачу его персональных данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну, необходимых для проведения МСЭ, а также на регистрацию номера абонентского устройства сотовой связи в базе мобильных граждан (БМГ). В дальнейшем врач уведомляет пациента о направлении на заочное освидетельствование и необходимости направления ответа на SMS-сообщение о согласии на сбор и обработку персональных данных.

Полнота, объем медобследования и обоснованность направления лиц на МСЭ обеспечиваются председателем ВКК направившей медорганизации.

Направление на МСЭ в автоматизированном режиме передается из МИС в информационную систему Министерства здравоохранения РК (ИС МЗ РК), откуда в дальнейшем – в информационную систему Централизованный банк лиц, имеющих инвалидность (ЦБДИ). В ЦБДИ в автоматизированном режиме формируется электронный проект акта МСЭ с обезличенными данными пациента (то есть убирают следующие данные: ИИН, ФИО, дату рождения, адрес проживания, место работы освидетельствуемого лица, данные медорганизации, медработников и законного представителя).

МСЭ проводится в соответствии с Правилами проведения медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года №44. Эксперты отделов МСЭ других областей (далее – экстерриториальные эксперты отделов МСЭ) рассматривают поступившие документы и выносят экспертное решение в течение трех рабочих дней со дня поступления акта МСЭ.

При установлении инвалидности экстерриториальные эксперты отделов МСЭ с учетом плана реабилитационных мероприятий в медицинских документах, приказа министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года №26 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», а также данных опросника в ИС ТСР рекомендуют мероприятия в социальную и/или профессиональную части ИПР.

При присвоении статуса инвалида на мобильный телефон пациента приходит SMS-уведомление, а информация о статусе отображается на сайте еGov. Так, по Туркестанской области с начала реализации проекта уже 3134 пациентам инвалидность была установлена в заочном формате.

– Что происходит далее?

– А далее по результатам заочного освидетельствования услугополучателю или его законному представителю выдаются документы:

1) в случае установления инвалидности – справка об инвалидности;

2) в случае разработки социальной/профессиональной части ИПР – выписка из социальной/профессиональной части ИПР;

3) в случае установления степени утраты общей трудоспособности – справка о степени утраты общей трудоспособности;

4) в случаях непризнания инвалидом – извещение о полной реабилитации;

5) в случаях непризнания инвалидом при первичном освидетельствовании, необоснованном направлении на разработку или коррекцию ИПР в связи с отсутствием медико-социальных показаний к ее разработке – извещение об экспертном заключении МСЭ формы №031/у.

Информация о подтверждении инвалидности и электронные формы документов предоставляются через личный кабинет веб-портала электронного правительства www.egov.kz по запросу услугополучателя при наличии ЭЦП и/или с использованием одноразового пароля.

Услугополучатель или его законный представитель при несогласии с экспертным заключением обжалуют его в территориальном подразделении по месту постоянного жительства.

Освидетельствование по обжалованию проводится отделами методологии и контроля МСЭ других областей в автоматизированном режиме (экстерриториальный ОМК МСЭ), который выносит экспертное заключение. Экстерриториальный ОМК МСЭ выносит экспертное заключение на основании обезличенных данных акта МСЭ в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.

В случае несогласия с вынесенным экспертным заключением экстерриториального ОМК МСЭ услугополучатель или его законный представитель могут обжаловать его в другом органе, рассматривающем жалобу, или в суде в порядке, установленном законодательством РК.

– Очень надеемся, что волокиты станет меньше.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА