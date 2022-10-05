Яблочный бизнес под ударом: Садоводы области просят господдержки

В этом году урожай яблок хороший, вот только куда все это реализовать — большой вопрос, говорят садоводы Толебийского района.

За последние десять лет здесь активно развивается предпринимательство, растет количество хозяйств занимающихся животноводством мясного и молочного направления. Садоводством занимаются не только фермерские хозяйства, производственные кооперативы, но и индивидуальные предприниматели. Отметим, что премьер-министр недавно на заседании правительства дал поручение акиматам — «гражданам, которые хотят заниматься бизнесом, необходимо оказывать поддержку».

В Толебийском районе с каждым годом растет число граждан, занимающихся садоводством, в частности посадкой яблонь, говорит уроженец села Узунарык Сергали Жансеитов. Саженцы яблони он привез из Мерке и посадил в 2011 году. Спустя 10 лет благодаря уходу предприниматель собирает богатый урожай.

Сергали Жансеитов, предприниматель:

«В этом году яблок много. Учитывая дороговизну, мы реализуем килограмм яблок по 100 тенге . Ведь в селе много многодетных семей. Сельчане приходят и сами собирают по 200-300 килограмм. Делают заготовки на зиму. Наши сорта яблок хорошо хранятся до конца весны».

В яблоневом саду , площадью 25 га, поспели сорта «голден делишес», «рэд делишес», «превосходный». Для того, чтобы получить богатый урожай необходимо трудиться не покладая рук. Для борьбы с вредителями и для покупки удобрения необходима господдержка, говорит садовод.

Напомним, нацпроект «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» на днях был всесторонне обсужден на заседании правительства, премьер-министром дано было конкретное поручение местным акиматам.

Алихан Смаилов, премьер-министр РК:

«Акиматы должны помочь гражданам, которые хотят заняться предпринимательством. К их хозяйствам должна быть подведена инфраструктура, электричество, вся инфраструктура».

Да, после развала Союза канал стал безхозным. В год независимости он был модернизирован районным акиматом и водохозом. На сегодняшний день поливной водой пользуются крестьянские хозяйства 4 населенных пунктов. Предприниматель, который посадил яблоки на ранее засеянной пшеницей земле, взял кредит в микрофинансовой организации на 5 лет по ставке 8 процентов.

Сергали Жансеитов, предприниматель:

«Кроме пщеницы, сафлор посеешь , урожай собираешь в тот же год. А яблоки дают урожай через 4-5 лет. Так что нужен системный подход. Необходимо садоводам также выдавать кредиты под 1 процент».

Яблок в этом году очень много. Проблема в реализации. Этот вопрос волнует не только хозяйства Толебийского района, но и жителей региона, занимающихся садоводством, говорит предприниматель.

«В Советское время был хороший подход- госзакупки продкорпорации покупали у крестьян за 50-70 тенге и доставляли в детский сад, больницу. У сельхозников голова не болела куда сбыть продукцию. Этот метод можно перенять», — говорит Сергали Жансеитов.

Когда продукции много, себестоимость низкая, цена сразу падает. Если мы не воспользуемся и не сохраним яблоки в хранилищах, то весной цены взлетят и яблоки будут дорогими. Четвертое направление в нацпроекте по комплексному развитию конкуренции даст результат только в том случае, если отраслевое министерство, Палата предпринимателей «Атамекен» будут совместно и системно работать, считает предприниматель.