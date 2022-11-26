Сегодня Всемирный день информации

На смену почтовым голубям.

Сама недавно узнала, что 26 ноября – Всемирный день информации.

Праздник достаточно «свежий», учрежден в 1994 году по инициативе Международной академии информатизации, что было вызвано бурным развитием цифровых технологий.

Обоснование понятно, хотя… как будто раньше информация как таковая не играла никакой роли в жизни человека. Например, еще задолго до провозглашения этого календарного дня уже была известна крылатая фраза: «Кто владеет информацией – тот владеет миром». Воистину так.

С мечтой об ускорении

На самом деле, даже древние наскальные петроглифы несли конкретную информацию о жизни наших пращуров. А потом что только ни придумывали для передачи посланий в окружающий мир: и закупоренные в бутылку записки, кинутые в бушующее море, и даже упомянутых в заголовке голубей почтового назначения… А уж мечта о том, чтобы эту передачу хоть как-нибудь ускорить, вообще давно владела человечеством. Не случайно в устном народном творчестве, например, в сказках, появлялись некие сапоги-скороходы, призванные как можно скорее примчать гонца в назначенное место. Зачем было так спешить? А чтоб без проволочек передать кому-то какое-то важное сообщение.

А помните древнегреческую легенду о том, как воин-посланец изо всех сил бежал в Афины, чтобы передать радостную весть об одержанной победе при Марафоне? Да так бежал, что на финише взял и умер. Не случилась бы эта историческая смерть, если бы у греков был в то время интернет. Или на худой конец телетайп, телеграф, телефон…

Сейчас – даже трудно представить! – что еще каких-нибудь 50 лет назад передача информации осуществлялась в основном посредством писем в бумажном виде. И не только при общении с близкими людьми, фабрики-заводы между собой переписывались в неспешном эпистолярном жанре. Ведь даже полузабытый факс тогда казался верхом информационных достижений!

А уж личная переписка… Она была настолько затяжной по времени, что граждане, не считаясь с дополнительными затратами, предпочитали отправлять письма так называемой «Авиапочтой». Справедливо надеясь, что самолетом-то будет гораздо быстрее…

Теперь мы получили то, «за что боролись». Наши письма уже не едут поездами и не летают самолетами. Их уже вообще никто не пишет, имею в виду на бумаге. Телевидение тоже модернизировалось с переходом на «цифру», а развитие интернета сделало переписку настолько высокоскоростной и доступной, что мы даже с выбором слов не заморачиваемся. Не говоря уж о передаче эмоций. Поставил нужный смайлик – и все! Никаких тебе реверансов и отживших нежностей, вроде «лети с приветом, вернись с ответом…»

Скованные одной сетью

С приходом в нашу повседневность компьютеров, планшетов, смартфонов – в общем всего, что называется противным словом «гаджеты», получение любой информации стало делом мгновенным и нехлопотным. И это здорово! Тут, казалось бы, человеку жить и радоваться. Причем эти умные игрушки для взрослых настолько облегчили нашу жизнь, что все проблемы можно быстро порешать, не выходя из дома. Не вставая с дивана, например, мы можем получать зарплату, оплачивать коммуналку, купить билеты хоть куда, чтобы ехать хоть на чем, приобрести товар через интернет-магазин, заказать любую еду на дом… Можно не ходить в библиотеку, а просто закачать книгу в телефон, в кинотеатры вообще никто уже не ходит: любой фильм найдешь, скачаешь и посмотришь на своем сенсорном экране. Ну чем не жизнь?! Но, как говорится, за все хорошее надо платить. И мы платим.

Известно, что даже самое хорошее лекарство имеет побочные эффекты. Говорят же в народе: одно лечим – другое калечим. Так и здесь. По наблюдениям врачей и психологов, постоянный контакт человека с гаджетами вызывает ряд таких побочек, как нарушение общения и внимания, депрессия и тревожность, проблемы со сном и работоспособностью, плохую осанку, а в тяжелых случаях и геморрой, связанный с тотальной гиподинамией. Но это еще не все. Специалисты выявили и запротоколировали новую, доселе неизвестную болезнь, которую назвали номофобией. Пусть это не совсем болезнь, а только психическое отклонение, но от этого не легче. Словом, номофобия – это паническая боязнь остаться без телефона.

Говорят, что на Западе уже существуют группы психологической поддержки по типу общества анонимных алкоголиков. Ну, может, видели когда-нибудь по телевизору, как там работают в подобных группах. Все «потерпевшие» располагаются вокруг своего куратора, и по очереди каждый честно рассказывает коллегам по несчастью свою тяжелую историю.

В нашем случае это может звучать примерно так: «Здравствуйте, меня зовут Марина. Я – номофоб. Чувствую невыносимый страх и тревогу, когда не могу найти свой телефон. Или когда он вдруг разрядился, или оказался вне зоны сети. Однажды я потеряла телефон и чуть не умерла от безвозвратной потери. Ведь у меня там все мои контакты! Вся переписка! Все фотки! Вся моя жизнь! Я тогда чуть не свихнулась от горя…» После подобной искренней исповеди всем полагается хлопать, то есть аплодировать – такая вот психотерапевтическая метода.

Скажете, это преувеличение или шутка юмора. Отнюдь.

По статистике, больше половины пользователей смартфонами – законченные номофобы, а сам недуг становится распространенной болезнью десятилетия. Согласно итогам опросов, за день обычный пользователь касается своего телефона 70-150 раз. А половина людей проверяет его и среди ночи. В общем, диагноз поставлен. Человечество окончательно и официально вступило в эру цифровой зависимости. А это уже не шутка. Хочется особо подчеркнуть, что выше речь шла о взрослых, уже сложившихся людях, хоть и ушибленных вредной привычкой, но все же способных самостоятельно с ней справиться. Других дел хватает. Куда хуже, если телефонная зависимость настигнет еще не созревшее умом дитя, что случается сейчас сплошь и рядом. Никто не говорит, что детей надо насильно ограждать от гаджетов. Это было бы противоестественно, ведь они привыкают к ним еще с горшкового возраста. Но надо во всем знать меру.

Психологи дают такие дельные советы: малышам в возрасте 2-3 лет (а именно в это время дети начинают интересоваться устройствами) можно установить на планшет или ноутбук интересные развивающие игры. Но надо помнить, что они должны заниматься с гаджетами не более часа в день, причем каждые 20 минут нужно делать перерыв для отдыха глаз и неокрепшей психики. Ребенку постарше время общения с компьютерными игрушками можно увеличить, но тоже делать перерывы после 20-30 минут занятий или игр. Все ли родители следуют этим советам? Уверена, что не все. Хотя специалисты объясняют эти рекомендации довольно внятными доводами, подкрепленными наукой.

Нередко слышала от молодых мам примерно такие рассуждения: мол, все эти нравоучения по поводу гаджетов – старческое брюзжание ни о чем. Детям от этих современных устройств только польза. Во-первых, они одновременно и развлекаются, и развиваются, и успокаиваются, если, конечно, не ставить им боевиков, стрелялок и ужастиков.

Психологи же, в свою очередь, довольно доходчиво разъясняют свою позицию. Взять хотя бы тему однобокости развивающего эффекта. Для ребенка раннего возраста, убеждают они, у которого образное мышление еще только формируется, развивающий эффект от мультиков, игр или передач почти сводится к нулю. Когда ребенок активно осваивает мир предметов, важно, чтобы у него были задействованы ВСЕ каналы восприятия. Допустим, чтобы понять, что кубик квадратный, а мяч круглый, ему недостаточно увидеть изображение на мониторе: надо обязательно потрогать, подержать, ощутить ручками грани и ребра предмета или погладить его плавную округлость, а иногда даже попробовать на зуб, что дети и делают… По-моему, убедительно.

Но я сейчас говорила о совсем маленьких детках, у которых зависимость еще не переросла в тяжелую запущенную форму. Гораздо серьезнее она проявляется в подростковом, как говорится, трудном возрасте. Специалисты разных стран, изучая гаджет-зависимость у детей, проводили эксперименты с определенными группами школьников. Один из опытов показал, что почти все подростки, у которых изъяли телефоны, уже через восемь часов начинали впадать в беспокойство, нервничать и, наконец, проявлять явную агрессию. Некоторые испытывали состояние сродни наркотической ломке. Прочитав это, ничуть не удивилась. Я, например, слышала о невероятном и дичайшем случае, когда сын пырнул мать кухонным ножом, когда она в сердцах разбила модем (или что-то в этом роде) во время очередной семейной ссоры. «Что же делать?» – спросите вы.

Почитайте советы психологов, которые порой дают, мягко говоря, обтекаемо-неясные советы. Вроде: «Не давайте ребенку заносить гаджеты в спальню, больше общайтесь с ним, отвлекайте увлекательным совместным досугом». Не знаю, может, кому-то и поможет. Говорят же, что сам Стив Джобс, создатель Apple, завел привычку в семье обсуждать за ужином книги, историю, даже политику, но при этом никто из детей не имел права во время разговора доставать свой iPhon (тот же гаджет только крутой).

Ну а я, не будучи психологом ни разу, вообще не берусь давать каких-либо советов. По-моему, каждый случай индивидуален и неповторим. И все-таки… Мне кажется, что многое зависит от общего семейного климата, от градуса накала домашней атмосферы. Если в семье каждый сам по себе, в своих делах и проблемах, то ребенку с телефоном будет интереснее и комфортнее. Если родители сами часами не вылезают из компьютера, то от ребенка чего изволите хотеть? В общем, делайте все возможное, чтобы реальный мир вокруг него стал гораздо привлекательнее, чем призрачный мир виртуальности. А как это сделать, подскажет только очень любящее родительское сердце…

Елена ЛЕТЯГИНА