Как защитить свои гаджеты от мошенников

Мошеннические атаки на гаджеты происходят практически ежедневно.

Мошенники активно рассылают вредоносных троянцев, специализирующихся на краже учетных данных пользователей и другой личной информации из телефонов.

Как защитить себя и конфиденциальную информацию, которая хранится в вашем телефоне, рассказали специалисты проекта Fingramota от агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, по повышению финансовой грамотности населения.

Зная только номер вашей карты или счета и ваши имя, фамилию, ИИН, мошенники не смогут снять деньги со счета. Им для этого понадобятся полные реквизиты карты: срок ее действия и код безопасности, например, CVV-код для карт VISA или CVC-код для карт MasterCard.

Также им нужно знать коды и уведомления банка, которые поступают на ваш телефон в виде SMS, логины, пароли от онлайн-банкинга, личных кабинетов в мобильном банковском приложении. Тогда они будут владеть всей платежной информацией, позволяющей беспрепятственно совершать любые операции по вашему счету.

Пользуясь социальной инженерией и фишингом, мошенники узнают конфиденциальные данные с целью получить удаленный доступ к вашим гаджетам, в частности мобильному телефону, чтобы таким образом выкрасть секретную информацию.

Разумеется, никто не хочет добровольно передавать мошенникам важную финансовую информацию. Тогда злоумышленники прибегают к различным видам программного обеспечения (ПО). К примеру, запускают троянцев – это такой тип вредоносных программ, маскирующихся под легитимное ПО. Они помогают получить несанкционированный доступ к системам пользователей и крадут нужные данные.

Часто троянцы атакуют именно мобильные приложения и различные мессенджеры, потому что в большинстве своем люди используют свой телефон в качестве доверенного устройства, на котором установлены банковские приложения, хранятся пароли и другая важная информация. Также при атаках зачастую используются электронные письма, SMS или push — уведомления.

Чтобы защититься от таких атак, нужно использовать проверенные антивирусные программы. Установите их на все устройства, какими вы пользуетесь, и не забывайте периодически их обновлять, ведь мошенники всегда ищут недоработки и уязвимости в ПО и приложениях.

Обратите внимание на ссылки, которые приходят на вашу почту, и, если домен покажется сомнительным, не открывайте ссылку, так как существует угроза взлома. Блокируйте спам и отправляйте его в корзину. Обновляйте операционную систему и устанавливайте надежные и разные пароли ко всем приложениям, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях. Не сохраняйте пароли/коды доступа от приложений и других значимых сервисов на телефоне. Не храните в памяти устройств ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Не сохраняйте в памяти устройств и не пересылайте в мессенджерах фотографии банковских карт, а также фотографии, на которых изображены записи паролей и другой информации, способной привести к краже персональных/конфиденциальных данных. Доверяйте только проверенным источникам …

Владельцам айфонов необходимо скачивать приложения только из AppStore, а телефонов на базе Android – из Google Play. Прежде чем загрузить приложения, внимательно ознакомьтесь с комментариями пользователей и убедитесь в периодическом обновлении разработчиками приложения (в официальных магазинах в обязательном порядке указана дата последних обновлений). Время от времени проверяйте список установленных приложений. Удаляйте ненужные, если редко ими пользуетесь, особенно, если они не из официальных источников, и неизвестно, когда в последний раз обновлялись. Так вы можете предотвратить попытки взлома вашего устройства. Не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений …и не доверяйте неизвестным лицам

Вы должны понимать, что угрозу несут не только вредоносные программы. Часто мошенники используют легальные программы удаленного доступа, для того чтобы заполучить ваши данные и управлять вашим гаджетом. С помощью данных программ преступники могут прочитать: SMS от банка с паролями и кодами, зайти в ваше мобильное банковское приложение, перевести деньги или взять кредит на ваше имя. Все это станет возможным, если вы скачаете такое «шпионское» приложение на свой мобильный. Поэтому не стоит доверять людям, которые просят скачать некую программу или приложение под разными предлогами. К примеру, звонят к вам на телефон, представляясь сотрудниками банка или иных финансовых организаций, и просят скачать приложение в связи с мошенническими атаками на ваш счет.