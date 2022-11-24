842 водителя оштрафованы за телефонные разговоры в Шымкенте

За рулем и с телефоном в руках. 842 любителя смартфонов оштрафовали полицейские Шымкента всего за три прошедшие недели.

Нарушителям наложены штрафы в соответствии со статьей 591 Кодекса РК об административных правонарушениях. Отметим, данное нарушение влечет штраф в размере 5 МРП, а если оно совершено повторно в течение года на нарушителя налагается штраф в размере 10 МРП.

Нужно добавить, что при управлении транспортом можно пользоваться телефоном посредством применения наушников или громкой связи. А вот ехать с телефоном в руках под запретом.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах и предупредить ДТП сотрудники Полка патрульной полиции проводят рейды ежедневно.