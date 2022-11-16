«Алып қашу». Криминал или романтика?

Похищение невесты в Шымкенте попало на видео: девушку силой сажают в машину, она кричит и пытается безуспешно вырваться.

Как заявили в полиции, житель Туркестанской области «украл» студентку колледжа, объясняя свое поведение древним обычаем. Пострадавшая отказалась выходить замуж, и не стала писать заявление в полицию

Похожая ситуация произошла и в Сарыагашском районе Туркестанской области. Местный житель «похитил» девушку средь бела дня. По всей видимости, это воровство было обоюдным решением. Пара решила пожениться.

«На сегодня молодые с разрешения родителей поженились. Каких-либо жалоб и заявлений со стороны их родителей не поступало. Полицейские продолжают проверку. Данный факт зарегистрировали в Сарыагашском отделе полиции по статье «Незаконное лишение свободы», — говорится в сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

Мнения пользователей казнета разделились: одни возмущены пережитком прошлого, другие — поддерживают старую традицию «алып кашу». Изначально девушек крали с их согласия, когда родители выступали против брака. То есть речь идет о согласованном побеге. Другое дело — когда будущий муж оказывается для девушки незнакомцем.

«Ну, если это с обоюдного согласия, для того чтобы оставить традиции в устоях своих, то я думаю нормально. Если ты просто пошел по улице и увидел на улице девушку и организовал кражу, но это у нас в России карается законом», — считает гость Шымкента.

«Вообще это у нас старый обычай, думаю нужно смотреть по ситуации. Если девушка не захочет выйти замуж, то она может вернуться к своим родителям. Сейчас в 21-ом веке такого, по моему мнению, не должно быть. Пусть молодежь встречается, узнают друг-друга и только потом женятся»,- говорит житель Шымкента.

«Алып кашу — это древняя традиция. Я считаю это неправильно. Должна быть уголовная ответственность для тех лиц, которые крадут девушек на улице. Как он может украсть незнакомую девушку?», — возмущена жительница города.

В Казахстане с целью замужества ежегодно похищают тысячи женщин. Общественники бьют тревогу и предлагают ужесточить наказание. Древний обычай превратился в преступление против личности. Некоторые «женихи» понимает эту традицию в буквальном смысле и похищают девушек против их воли, вместо того чтобы правильно истолковать суть обычая. Многие не считают это криминалом, а называют — романтикой.