Замуж в Шымкент! Стереотипы. Часть 2

Шымкент — всегда в топе обсуждений. Что касается замужества, тут отдельная история. Для жителей третьего мегаполиса процесс женитьбы или замужества как особенный процесс.

ЗАМУЖ ЗА ШЫМКЕНТСКОГО

В народе бытует мнение, если девушка вышла замуж за шымкентского парня, тогда салем новая жизнь. Смысл в том, что подразумевается суровая енешка, несколько заловок и столько же деверей. Ко всему этому, точно не жизнь на Jumeirah Beach.

В представлении людей не живших в Шымкенте, замуж в Шымкент это аул, регулярные толпы гостей, которые не собираются уезжать домой. При этом есть такое мнение, что в большинство шымкентских келинок ждет сельская жизнь. А как на самом деле?

СЧАСТЬЕ В СОГЛАСИИ

Тем не менее, несмотря на массу стереотипов, желающих выйти замуж в Шымкент меньше не становится, доказательство тому, регулярные тойи в городе. К слову, чтобы забронировать той, нужно занимать очередь за тойханой за месяц, а то и два. Про той потом, сейчас про келинок.

Майра Алтын из столицы, девушка попросила изменить имя и фамилию. Девушка жила в Нур-Султане, окончила вуз, где собственно и встретила своего будущего мужа. Встречались полгода, после чего избранник заявил — поженимся.

Девушка долго не думала и дала согласие.

«У меня родственники были в шоке, мол, подумай. Зачем тебе ехать в Шымкент? Я вообще не понимаю такие разделения. Я все понимала, что город как хранитель традиций, что там все не так проще. Решила и не жалею. Живу хорошо, у меня двое детей, муж работает, у меня дома енешка и двое братишек мужа. Устаю, но, жду теперь когда младший деверь женится, тогда мы отделимся. Зато выучила и вызубрила казахский, готовлю как рожденная в Шымкенте. Счастье в согласии, а у нас оно есть»,- говорит келинка.

НЕ ХОЧУ В ШЫМКЕНТ

Есть и те, кто в Шымкент не хотят ехать под пушечный выстрел, приеать можно просто в гости, а вот замуж, нет!

«Я как жительница центрального Казахстана не хотела бы выйти замуж в Шымкент. Мы воспитаны более свободно, без предрассудков, можно сказать. В Шымкенте более традиционные семьи, обычаи. Там нужно делать салем всем родственникам мужа, что у нас не делается. Но это не говорит, что мы меньше уважаем родных мужа. Также, мне кажется, что к девушкам там относятся, как к товару. Речь о Қалың мал (Традиция уплаты калыма за невесту). Возможно я ошибаюсь, но вставать спозаранку, чтобы мести двор и делать салем, я бы не хотела«, — считает девушка из Центральной части Казахстана.

ЗАМУЖ ИЗ ШЫМКЕНТА

Кстати, много и тех, кто уходит замуж из Шымкента. Там история в принципе другая. На шымкентских келинок одни не могут нарадоваться, но есть и те, кому невестки из юга не нравятся.

«Мне недавно рассказали историю, в которой все наоборот. Парень из Костаная женился на девушке из Шымкента, привёз ее в Костанай. Стали жить с родителями. В первый же день она встала в 6 утра и пришла к родителям мужа в комнату давать салем. А они ещё спят и им такое вообще не надо. Родители невестку спать отправили и сказали так больше не делать», — рассказывает собеседник.

В народе считается, что невестки из третьего мегаполиса хозяйственные, скромные и чаще всего могут занимать статус «суперкелинки». Но, это все доводы и слухи. По сути все мы казахстанцы, все мы равны, но все равно некое отличие от шымкентских есть. Многие шутят, а это, чтобы жить не скучно.

Сколько людей, столько и мнений. Факт в том, что после присвоения Шымкенту статуса город-мегаполис, сюда с каждым днем приезжает все больше казахстанцев из других регионов страны. Самое интересное в том, что пожив в Шымкенте больше месяца, мнение меняется полностью, а вот в какую сторону, там уже кому как повезет.