Правовед Ерхин Кахаров поблагодарил журналистов за помощь в деле о похищенной, униженной украденной девушке.

Друзья, я благодарен за ваши теплые отзывы и переживания за судьбу Аружан, которая ценой своего здоровья бросила вызов нездоровым нравам традиционного общества. Особое спасибо от Аружан и меня новостным и телевизионным каналам, акимату Шымкента, ДП Шымкента, горздраву, персоналу больницы скорой помощи», -написал в свой странице в facebooк правовед Еркин Кахаров.

«Пользуясь моментом, хотел бы ответить на вопрос некоторых недоброжелателей, которые спрашивают меня, мол зачем мне это всё надо, зачем такой откровенный пиар. Отвечаю: это для меня не пиар, это пиар той ситуации, в которую часто попадают молодые девчонки, которых через месяц-другой просто выбрасывают на улицу, как использованный материал. Порой они не нужны даже собственным родителям. Читая этот пост и реакцию на него, читая материалы данного уголовного дела и, далее, судебного процесса, многим будет неповадно идти дорогой Султана, они сто раз подумают, чем решиться на действия против чести и достоинства гражданок нашей страны. Моя цель в этом и она , благодаря вам, частично достигнута. Спасибо всем», ответил он на выпады некоторых комментурующих.

Напоним, что Ерхин Кахаров первым рассказал историю о том, что в Шымкенте 18-летняя девушка попыталась свести счеты с жизнью, чтобы избежать нежеланного замужества.

18 января девушку похитил «некто Султан», с которым она познакомилась незадолго до этого. Мужчина всячески унижал «невесту», через неделю после похищения изнасиловал ее, лишив девственности.

31 января девушку обнаружили внизу у дома с травмами, характерными для падения с высоты. В больнице у нее диагностировали повреждение позвоночника, черепно-мозговую травму, на лице девушки остался большой шрам.

Полицией Шымкента по факту попытки совершения суицида 31 января т.г. 19-летней девушкой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство».

Подозреваемый был установлен и доставлен Аль-Фарабийский РУП, где выясняются все обстоятельства происшествия.

Согласно статей 201 УПК РК и 147 УК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.