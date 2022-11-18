О защите бизнеса от коррупции и незаконных проверок говорили в Шымкенте

На площадке «Аntikor ortalyǵy» состоялась встреча с Бизнес-омбудсменом Рустамом Журсуновым.

На мероприятии приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, заместитель председателя НПП «Атамекен» Ербол Устемиров, руководитель Антикоррупционной службы г.Шымкент Шаттык Утеев, председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Кайрат Молдасеитов, председатель Совета по защите прав предпринимателей Мелес Сейтжанов, представители РПП и Департамента.

Руководитель Антикоррупционной службы города Шымкент Утеев Ш. сообщил о принимаемых Департаментом мерах по защите бизнеса в регионе. «В этом году пресечено 5 фактов незаконного вмешательства в работу МСБ, рассмотрено более 450 обращений от субъектов бизнеса, организовано 80 профилактических мероприятий среди предпринимателей».

Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов дал высокую оценку проводимой работе отметив, что по итогам независимого рейтинга «Деловой климат – 2021» город Шымкент является лидером по оценке предпринимателей.

Однако подчеркнул, что из Шымкента к нему поступают жалобы на работу КТЖ, в частности, на отсутствие локомотивов, неправильную маршрутизацию вагонопотоков и нехватку зерновозов.

Также, предприниматели обращаются по вопросам налогообложения: возврата превышения НДС и поводы для различного рода проверок АЗС со стороны налоговых органов.

Кроме того, обсуждены вопросы по налогообложению субсидий, контрабанды и необходимости зеркальных антидемпинговых мер для защиты внутреннего рынка.

«В обозначенных сферах, которые закреплены в региональной Карте коррупционных рисков, через превенцию и оперативно-следственный блок устраняются условия для коррупции» подытожил Шаттык Утеев.

Хотим отметить, в круглосуточном режиме работает Call-центр 1424 Агентства РК по противодействию коррупции. Позвонив по этому номеру, можно доверить информацию или получить консультацию по вопросам противодействия коррупции, а также о случаях воспрепятствования предпринимательской деятельности.