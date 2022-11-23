Четыре женщины пострадали от рук лже-косметологов в Шымкенте

Четыре жительницы Шымкента с начала года пострадали от рук горе-косметологов. Вместо желаемого результата женщины получили шрамы и счета на миллионы за то, чтобы работу «коновалов» переделали.

Проверяют ли казахстанских косметологов на наличие лицензии и сертификатов? Оказалось, что делают это только после обращения недовольных клиентов. При этом наказание за отсутствие лицензии или сертификата смешное — 15 и 25 тысяч тенге. А получить компенсацию можно только через суд.

Айсулу давно мечтала увеличить губы. Обратилась к косметологу, которого нашла в интернете. Говорит, у врача были хорошие отзывы. Вот только уже лежа на кушетке девушка поняла, что-то пошло не так. Обезболивающее не подействовало, введение препарата показалось настоящей пыткой. А уже через несколько дней на губах вздулись болезненные шишки. Девушка до сих пор не может полюбить свое отражение в зеркале.

«Я написала косметологу. Она сказала что надо выкачивать препарат. Мне разрезали все губы, выдавливали без обезболивания. Это было страшно больно. Деньги мне конечно вернули, но эти ощущения я никому не пожелаю пережить. Жаловаться я никуда не стала», — говорит пострадавшая.

По словам специалистов жаловаться нужно. Иначе наказать горе-врачей будет невозможно. Ведь в фармконтроле проверку инициируют только после обращения полицейских или пострадавших клиентов. С начала года в шымкентский департамент поступило 4 жалобы на некачественное оказание косметологических услуг. Женщины хотели изменить форму бровей, сделать блефаропластику, убрать брылья и удалить бородавки, вот только вместо желаемого результата получили гноящиеся швы, шрамы и перекошенное лицо. После проверки выяснилось, что у некоторых таких «коновалов» не было ни сертификата, ни лицензии.

«Медсестра без сертификата по косметологии сама оказывала медицинские услуги, которые должны быть под контролем врача дерматокосметолога. Она не имела ни лицензию, ни сертификат и заявительница написала на нее, что она оказала ей некачественную помощь косметологическую», — говорит Розия Абытова, руководитель отдела департамента фармконтроля Шымкента.

Штраф за отсутствие сертификата смешной, всего 15 тысяч тенге, за отсутствие лицензии 25 тысяч тенге. Получить компенсацию женщины смогут только в суде, говорят адвокаты. «Коновала» может ждать реальный срок.

«За это может быть реальный срок, он конечно будет небольшой, это 1-2-3 года, но практика такая есть, я слышал о таких историях. Всегда нужно заключать договор, в договоре прописывать, что должна сделать клиника. Причем, я вам скажу, что все абсолютно мировые клиники, я видел не у нас, они заключают договор, прописана ответственность, последствия, даже какая ответственность ждет человека которому делают эту операцию«, — говорит Евгений Яворский, адвокат.

Но у нас договоры не составляют. А потому, говорят специалисты, требуйте чек, или отправляйте оплату переводом. Обращайте внимание на наличие лицензии и сертификата. А еще не стоит обращаться к непроверенным специалистам и к тем у, кого слишком заниженные цены. Ведь как говорится, скупой платит дважды. А на исправление последствий процедуры за 50 тысяч тенге, могут потребоваться миллионы.