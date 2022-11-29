Десятки детских площадок открыли в Шымкенте

В южном мегаполисе, только в Каратауском районе, сдали в эксплуатацию 26 детских площадок в рамках программы «Бюджет народного участия», передает OTYRAR.

Большинство детских площадок украсили дворовые территории микрорайона Туран. А именно 9 площадок установили в 20 дворах.

Кроме того, новыми площадками смогут пользоваться детки, проживающие в 6 дворах микрорайона Нурсат. Также в 11 дворах микрорайона Акжайык установили 5 детских площадок, в 7 дворах микрорайона Асар — 3, в 10 дворах микрорайона Шымсити -4, еще 2 площадки установили в мкр Асар-2.

При этом, как сообщили в акимате, в 2023 году в Каратауском районе будет реализуют еще 62 проекта в рамках программы «Бюджет народного участия».

В целом данная программа — это бюджет, который разрабатывается и вносится с участием общества. Благодаря этому жители города смогут держать под контролем все происходящие в городе изменения, высказывать свои предложения. Акимат на основе предложений жителей принимает участие в решении проблем и реализации эффективных проектов.