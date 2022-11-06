Когда дорога каждая секунда

Мы настолько привыкли к этому номеру телефона – 112, что кажется, он был всегда. А вот и нет!

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-V 3PK датируется 11 апреля 2014 года. Именно тогда в нем появилась статья 6 – «Единая дежурно-диспетчерская служба «112».

Насколько эффективно она работает в Шымкенте, скольким людям оказана помощь, а главное – каковы правила обращения к ней за помощью? Об этом РАБАТ беседует с оперативным дежурным управления кризисными ситуациями ДЧС города Шымкента подполковником гражданской защиты Алимой Сыздыкбековной Джаманкуловой.

– Алима Сыздыкбековна, напомните нашим читателям об основном предназначении службы «112».

– Единая дежурно-диспетчерская служба «112» в Казахстане создана для экстренного обслуживания населения по вопросам безопасности и охраны здоровья людей. Служба «112» предназначена для организационно-технического объединения дежурных диспетчерских служб города, имеющих силы и средства постоянной готовности к экстренным действиям при угрозе или возникновении ЧС, а также в целях повышения оперативности совместных действий.

– Что следует понимать под чрезвычайной ситуацией?

– В нашей повседневной жизни чрезвычайной ситуацией может оказаться все что угодно – от бытовых случаев (захлопнулась дверь, застрял кот на дереве, засорилась канализация или вентиляция, некорректно работает печь, представляет угрозу надломившаяся ветка и так далее) до экстренных (поиск и спасение людей в горах и на воде, из-под завалов, эвакуация, последствия взрывов, аварий, катастроф, пожаров и так далее).

– И сколько таких чрезвычайных ситуаций произошло в нашем городе?

– По данным управления кризисными ситуациями департамента по ЧС города Шымкента, за 9 месяцев 2022 года на номер 112 поступило 179 849 звонков, в основном поступали вызовы от людей, столкнувшихся с пожарами, подтоплениями и другими чрезвычайными ситуациями.

На пульт 101 – телефон пожарной службы – за этот же период поступило 149 048 звонков по природным, техногенным и бытовым пожарам. К слову, при сообщении о пожаре на пульт диспетчера шансы предотвратить распространение огня в разы увеличиваются.

Этот вопрос особенно актуален в начале отопительного сезона, когда число бытовых пожаров растет, согласно статистике.

– Обычная история – люди еще не приноровились толком грамотно обращаться с печами, отопительными приборами…

– За каждым вызовом или выездом – спасенные жизни, предотвращенные катастрофы. Работа спасателя всегда сопряжена с риском для жизни и ответственностью, проходит в экстремальных условиях. Поэтому требует подготовки, дисциплины и четкой организации.

– Алима Сыздыкбековна, что происходит, когда звонок поступает диспетчерам?

– При угрозе для человеческой жизни информация сразу дублируется во все соответствующие службы – 103, 102 и так далее. Затем диспетчер определяет адрес, куда нужно направить спасателей. Операторы уже могут составить расписание «характерных» звонков: вечерами, пока родители не вернулись с работы, а также летом и в школьные каникулы от скуки активизируются дети.

– Дело было вечером, делать было нечего… Но ведь этих нарушителей сегодня несложно вычислить?

– Разумеется, абсолютно все звонки, поступающие в службу спасения, регистрируются и записываются. И порядка 70 процентов лжезаявителей в конце концов ловят и привлекают к ответственности.

– Напомните, в чем их вина?

– А в том, что ведь даже по ложному звонку на место происшествия могут выехать до 10 экстренных служб города! Пожарным подразделениям и спасателям оперативно-спасательного отряда приходится по несколько часов ждать, пока спецслужбы осматривают якобы заминированные объекты, а в это время может поступить звонок с реальной угрозой для жизни человека.

– Как надо обращаться в службу спасения?

– При обращении за помощью по номеру 112 необходимо четко и ясно сообщить:

1) причину вызова;

2) точный адрес происшествия;

3) фамилию и имя;

4) по возможности спокойно и разборчиво ответить на все вопросы диспетчера.

Не отключайтесь первым, необходимо дождаться, когда диспетчер закончит разговор. Помните, что информация, которую он запрашивает, очень важна. Не теряйте терпения и не злитесь, если вы не понимаете характера задаваемых вопросов, так как диспетчер в это время оценивает потребность оказания экстренной помощи и необходимость вызова различных экстренных служб для оказания полномасштабной помощи.

Закончив разговор, постарайтесь не занимать телефон, с которого вы звонили, если в этом нет особой необходимости. Диспетчеру может понадобиться связаться с вами повторно для получения дополнительной информации или чтобы дать совет.

В случае изменения ситуации на месте происшествия (улучшилась или ухудшилась) перезвоните по номеру 112 и сообщите об этом.

– Что еще необходимо сделать?

– По возможности встретьте спасателей и покажите ближайший путь к месту происшествия. Часто люди находятся в шоковом состоянии (сотрудникам службы спасения приходится в это время работать еще и психологами).

– Какие самые частые вызовы?

– Это вызовы бытового характера.

Стандартная ситуация: хозяева квартиры потеряли ключи (или забыли дома) и не могут попасть внутрь.

Бывает, дети остаются одни дома, засыпают и не реагируют на стук в дверь и звонки. Тогда родители вызывают спасателей. При этом, как правило, просят не взламывать дверь, а открыть отмычками. Но спасатели не медвежатники, они вскрывают только с повреждением замка.

Спасение домашних питомцев при реальной угрозе их жизни – еще одна привычная часть работы спасателей.

Возможно, не все знают, что в мобильные телефоны защита функциональность экстренного номера, поэтому на 112 можно позвонить, даже если в мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или отрицательный баланс.

Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, так и с мобильных телефонов, в том числе с общественных телефонов-автоматов. Номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, вы также можете позвонить по номерам 101, 102, 103.

– Знаю, что у вас есть рекомендации родителям…

– Есть: просьба объяснить детям, в каких случаях можно звонить в службу 112, научить, как самостоятельно вызвать спасателей по телефонам 101 и 112 на случай, если он остался один дома и возникла угроза его жизни. Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок смог назвать свое имя, имена и фамилии родителей, домашний адрес, место работы родителей.

Научите детей не бояться звонить по телефону 112, если у них возникли сомнения, звонить или не звонить в случае опасности. Но при этом объясните, что звонить на номера экстренных служб ради шутки категорически запрещено!

– Есть что сообщить взрослым?

– Да, есть. ДЧС города Шымкента уведомляет всех жителей, что при вызове специальных служб «101», «102» и «103» с мобильных телефонов (смартфонов) марок Huawei, Xiaomi, Redmi, ОРРО по техническим причинам (первоначальные настройки завода-изготовителя) вызовы автоматически попадают на специальную линию «112» департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента, что снижает оперативность в оказании экстренной помощи.

Для качественного и быстрого реагирования на экстренные обращения граждан, чтобы не создавать угрозы жизни и здоровью, если вам необходимо позвонить по специальным линиям «102» департамента полиции или «103» скорой медицинской службы, то эти номера по вышеуказанным мобильным устройствам нужно набирать через цифру «9», то есть звонить «9102» и «9103».

Напоминаю, что экстренные службы оборудованы программой обнаружения номеров (112, 101) и системой записи речи для объективности и совершенствования процесса приема и обработки информации.

– Алима Сыздыкбековна, не жалеете о выборе профессии?

– Мне нравится моя работа, даже несмотря на то, что, на первый взгляд, она может показаться монотонной и совсем несложной. Но это не так. Мы не только принимаем звонки, мы уточняем информацию, принимаем решение о количестве высылаемой техники и спасательных служб. А еще при необходимости диспетчер может связаться с полицией, скорой и другими аварийными службами одновременно.

Мы должны уметь не только быстро реагировать, но и принимать правильное решение. Выслать ближайшую к месту происшествия службу спасения, ведь порой дорога каждая секунда! Расположение микрорайонов, улиц, домов, крупных объектов – все должно держаться у нас в голове. Бывает, что подразделению нужно подсказать маршрут, если что-то случилось в отдаленных регионах или сообщить о проблемах передвижения транспорта… От твоей работы зависит многое, а порой – жизнь человека.

– Благодарю Вас! Пусть таких экстренных ситуаций в жизни наших земляков будет как можно меньше.

Беседовала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА