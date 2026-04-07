Подвалы и паркинги станут защитой граждан при ЧС

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане утверждены новые правила обустройства укрытий для населения. Под новые стандарты попадают подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные помещения, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

С 1 января 2026 года действует стандарт, разработанный «КазСтандартом» по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он устанавливает требования к приспособлению подвалов, паркингов и других заглубленных помещений для защиты граждан в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.

Документ определяет порядок обследования зданий и их переоборудования, а также устанавливает требования к конструкциям, планировке помещений и системам жизнеобеспечения, включая вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Предусмотрены меры по усилению конструкций и примеры типовых решений с таблицей оценки пригодности укрытий.

Новый стандарт согласован с министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны, министерством экологии и природных ресурсов, комитетом атомного и энергетического надзора, региональными департаментами по ЧС, НПП «Атамекен», агентством по атомной энергии, национальным ядерным центром и другими организациями.

В ходе разработки учтены географические, климатические и сейсмические особенности, алгоритмы защиты от беспилотных летательных аппаратов, усиление стен и проёмов, а также внедрение системы автоматизированного доступа к укрытиям.

Принятие стандарта позволит сформировать единый подход к использованию заглубленных помещений и повысить уровень защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

