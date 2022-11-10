Лабораторный практикум по очистке воды: экскурсия для одарённых школьников и руководителей научных проектов

Специалисты ТОО «Водные ресурсы -Маркетинг» провели для шымкентских школьников экскурсию по лабораториям и цехам водоснабжающей организации. Ребята узнали, как добывается питьевая вода, ставшая обыденной нормой для потребления городских жителей.

Руководство ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» поддерживает необходимость адаптации молодежи к техническим специальностям, и делает всё, для того, чтобы дуальная система обучения начиналась не только в высших и специальных учебных заведениях, но и в стенах школы. Поэтому и ведется планомерная работа с образовательными учреждениями. Очередными гостями стали учителя химии, биологии и географии «Первого специализированного лицея-интерната для одарённых детей». Знакомство началось с испытательной лаборатории.

«Вода выкачивается с глубины ста метров, хлорируется и всё, можно её поставлять. Если вы берёте воду из открытых водоёмов — арыков или рек, то в этом случае проводится множество мероприятий — обеззараживание, обработка реагентами и другие действия. Мы просто выкачиваем с глубины, обеззараживаем и поставляем”, — рассказывает гостям работница лаборатории.

В процессе потребления «готовой продукции», как правило, многие не задаются вопросом, каким образом и с каким трудом добывается питьевая вода. Ребятам и руководителям научных проектов школьников, специалисты рассказали, как проводится проверка проб воды.

«Мы своими глазами увидели проверку качества воды, убедились, что в ней нет опасной концентрации тяжелых металлов. Узнали, что для обеззараживания питьевой воды не используется хлор, а применяется гипохлорит натрия. Мы не задумываемся о том, как добывается вода, как она доставляется в город. А это оказывается очень большая работа», — говорит учитель химии специализированного лицея-интерната №1 для одаренных детей г.Шымкента Гульдана Нурмаханбетова.

Ученик 11 класса Самандар Ешназаров занимается научной работой на тему «Тяжелые металлы в воде, которую мы потребляем». В этот день и школьник, и его руководитель получили дополнительные сведения.

«Я рад, что сегодня получил ответы на свои вопросы от компетентных специалистов. Узнал и открыл для себя много нового. Но, самое главное, я понял, что нашу воду можно пить без специальных фильтров», — говорит ученик 11 класса специализированного лицея-интерната №1 для одаренных детей г.Шымкента Самандар Ешназаров.

Данные, представленные в музее ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», также вызвали интерес у гостей. Экскурсия на предприятие станет еженедельной.