Почему Шымкент оказался в красной и желтой зоне?

Оказалось, причин несколько – не вся найденная вода нужного качества, общий износ сетей, который иногда достигает 73% и сложность устройства очистных сооружений, передает inbusiness.kz.

Почему Шымкент никак не может выбраться из желтой и красной зоны, рассказал замакима мегаполиса Сарсен Куранбек.

«В настоящее время в 80 из 81 населенного пункта города проведена система питьевой воды. Полностью подведен водопровод к 1 населенному пункту (в котором проживает 23 тыс. человек), сейчас идет работа по благоустройству. Строительные работы по двухэтапному проекту в мкр. Курсай начаты в 2021 году, построено более 98 процентов водопроводных сетей, полное завершение запланировано на 2025 год. В 2024 году проведено строительство 10 объектов. (Сайрам 1,2 и 3 очередь, Бозарык 1,2,3 очередь, Кайтпас-1, Акжаик, и 242 земельных участка между микрорайоном Кайтпас-1 с 20 домами и Тураном). На 2025 год перешло 4 объекта (Акжайык, между микрорайоном Туран Кайтпас-1, Курсай- 1,2 очередь) В прошлом году около 27 тыс. человек получили возможность подключиться к системе питьевой воды, уровень питьевого водоснабжения вырос с 99% до 99,5%», — отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

По износу водяных и канализационных труб Шымкенту никак не удается покинуть опасную «красную» и даже пограничную «желтую» зоны. Изношенными сейчас считаются 1090 км водопроводных труб, принадлежащих монополисту ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» и 463 км канализационных сетей, принадлежащих ему же. Общий уровень износа водопровода 56,5%, что относится к желтому уровню, а канализационных и вовсе 73,5%, а это красный уровень. При этом, усилия, предпринимаемые монополистом для выхода из ситуации, власти мегаполиса считают недостаточными, а цифры искусственно завышенными.

«Если посчитать, то для снижения до зеленого уровня (до 50%-зеленый,50-64, 9% — желтый, более 65% — красный) еще необходимо снижение на 6,5%. Но ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»на 2025-2026 годы планирует работы по замене систем питьевой воды 16,5 км. Из них: в 2025 году – 12,2 км., 4,3 км за 1 полугодие 2026 года. Тогда уровень износа упадет с 56,5% до 54,9% (1,6% за два года). Этого недостаточно, чтобы перейти на зеленый уровень, необходимо заменить около 50 км трубопровода. Данный рекомендуемый процент износа искусственно увеличен для привлечения средств на дополнительную инвестиционную программу со стороны ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», так как по итогам 2022 года уровень износа по услугам водоснабжения составил 46,93%, по данным 2023 года он вырос на 10,72% за 1 год и составил 57,65%», — утверждает Сарсен Куранбек.

Замакима отметил, что всего на территории города Шымкент проложено 1135,1 км канализационных сетей. Из них большая часть принадлежит двум водораспределительным субъектам: ГКП «управление водопровода и канализации» на балансе 672 км (уровень износа — 4,9%) и ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» 463,1 км (уровень износа — 73,52%). В настоящее время из 81 микрорайона только 26 обеспечены канализацией, не охваченными остаются 55 микрорайонов.

«Для снижения уровня износа сетей ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» на 2025-2026 годы планируется работа по замене канализационных систем 23,5 км. Из них: на 2025 год-13,5 км., 9,4 км на 1 полугодие 2026 года. Уровень износа падает с 73,52% до 71,25% (2,27% за два года). Но для того, чтобы износ канализационных сетей снизился до желтого уровня, необходимо отремонтировать еще около 29 км, до зеленого — 80 км. Сегодня, в связи с ростом города, в центре Старого города также строятся многоэтажные дома. В результате наблюдается дефицит пропускной способности водопроводных и канализационных коллекторов. В дальнейшем необходимо также обновить ветхие водопроводы и канализацию на территории Старого города», — подчеркнул чиновник.