Ликвидирован канал контрабанды товаров на границе с Узбекистаном

Задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой и организацией незаконной миграции.

Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с 5 –ым департаментом КНБ проведена масштабная спецоперация в отношении группы лиц, осуществлявшие свою криминальную деятельность на таможенном посту «Казыгурт» Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан.

Они, используя коррупционные связи на таможенном посту, под видом оказания «брокерских услуг», на системной основе осуществляли незаконный ввоз товаров по поддельным документам.

За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины взимали плату до 200 тыс. тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара.

«В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин. Кроме того, преступники оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны. Оперативки выявили и задокументировали всю криминальную схему. Одновременно проведены обыски, в ходе которых изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учета «черной кассы», паспорта иностранных граждан, специальные технические средства. В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц», — сообщили в пресс-службе МВД РК.