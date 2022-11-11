​Молодые люди шантажировали и рэкетировали геев

Трое двадцатилетних шымкентцев организовали целую схему по криминальной охоте на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, передает OTYRAR со ссылкой на rаtel.kz.

Группа двадцатилетних парней работала по простой схеме. Приятели 2001-2002 годов рождения, уроженцы Шымкента и Туркестанской области, находили в соцсетях полунонимные группы приверженцев однополой любви. Парни регистрировались в этих группах под различными псевдонимами и завязывали знакомства с местными участниками. Выяснив среди таковых жителей Шымкента, предлагали личную встречу для интимной близости. В переписке однозначно указывали, дескать, молодой парень готов на все с мужчинами и т.д. Периодически появлялся желающий познакомиться. «Объект» получал адрес (для чего парни сами заблаговременно арендовали квартиру), договаривались о времени встречи.

В указанный час в назначенной квартире гостя встречал один из парней, выполнявший роль приманки. Начиналась прелюдия с заигрыванием-раздеванием, ласками, а когда дело уже должно было доходить непосредственно до акта, внезапно из шкафа появлялись сообщники. При этом сообщники были вооружены травматическим пистолетом, выглядевшим совсем как настоящий, внушительным кухонным ножом, электрошокером и видеокамерой.

Вместо ласки и любви клиент получал побои и оскорбления. Тут же ему сообщали, что все его действия засняты на видео. Которое сейчас же появится в публичном доступе, если только клиент не раскошелится.

Ребятки успели поохотиться в течение двух недель в октябре прошлого года. Их жертвами стали трое потерпевших. Которые расплатились с вымогателями денежными переводами от 200 до 450 тысяч тенге. Также шантажисты забирали у жертв айфоны и дорогостоящие сотовые телефоны. Правда, уже третий потерпевший заявил о произошедшем в полицию, и ребяток повязали. В ходе следствия было установлено и еще двое предыдущих потерпевших, которые также дали показания. Троице были предъявлены обвинения, предусмотренные статьей 194 часть 2 пунктами 1,2,3,

Уголовного кодекса РК (вымогательство, совершенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно). На период следствия они были выпущены под залог, их родители предоставили в залог собственное жилье – квартиры и дома.

В суде трое потерпевших заявили, что прощают обвиняемых, никаких претензий к ним не имеют, весь материальный ущерб им был возмещен еще в ходе следствия.

Судебно-медицинские экспертизы не выявили у подсудимых каких либо психических отклонений или зависимостей. Сами они повинились и покаялись.

Каратауский районный суд Шымкента признал всех троих виновными в вымогательстве и назначил им по четыре года ограничения свободы. В течение этого срока осужденные должны ежегодно отрабатывать по сто часов на общественных принудительных работах, если только не трудоустроятся. В фонд компенсации потерпевшим, осужденным надлежит выплатить по 58 340 тенге и еще оплатить судебные расходы около 3 000 тенге с каждого.

Суд также вынес постановление об уничтожении орудий преступления – электрошокера, кухонного ножа и травматического пистолета. Никто из сторон опротестовывать решение первой инстанции не стал, приговор уже вступил в законную силу.