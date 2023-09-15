Зверское убийство школьницы: мать Аружан Орынбай боится, что виновных не накажут

Громкий судебный процесс по убийству девятиклассницы в Туркестанской области проходит в специализированном межрайонном суде региона. На скамье подсудимых одиннадцатиклассник той же школы, где училась погибшая 15-летняя Аружан Орынбай, и его подельник – 19-летний житель села Торткуль.

Мать зверски убитой Аружан Орынбай рассказывает, что виновные могут избежать наказания. Якобы они — дети из обеспеченных семей и их родители попытаются сделать всё, чтобы смягчить приговор.

«Толеп — сын бывшего акима, а второй убийца — из обеспеченной семьи. Сельчане рассказывают, что они уже наняли пять адвокатов. Мы предполагаем, что они подкупили прокуратуру и судью. Единственное мое требование, чтобы суд был справедливым», — говорит Динара Зильгараева, мать убитой Аружан Орынбай.

Жестокое убийство произошло в апреле этого года. По материалам дела, подсудимые нашли фото полуобнаженной девушки, которая была похожа на Аружан и решились на вымогательство. Предполагаемые убийцы во время следствия признались, что требовали внушительную сумму за то, чтобы откровенная фотография не попала в сеть. Но, на последней встрече, в полночь, между шантажистами и жертвой произошла ссора. В итоге девушке нанесли два ножевых ранения в грудь, а после сбросили в канал. Тело школьницы нашли в 2 км от места происшествия.

В пресс-службе суда Туркестанской области сообщили, что подсудимым инкриминируют сразу три статьи.

«Двое подсудимых 2004-го и 2005-го годов рождения. Дело поступило в суд 1 сентября 2023 года сразу по трем статьям: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений», «Вымогательство» и «Убийство». К участию в процессе допущен судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области Сакен Ынтыкпаулы Тургимбаев. В настоящее время проводятся предварительные слушания», — сообщил Асет Серикбай, пресс-секретарь суда Туркестанской области.

Делать выводы о том, какой приговор вынесут в суде пока рано, слушания только начались. Мама Аружан не ждет извинений, она хочет справедливого наказания для того, кто забрал у нее самое дорогое.