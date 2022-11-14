«Нам известны экологические проблемы города»: Министр экологии о Шымкенте

Шымкентские экозащитники побывали на личном приёме у министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Большая часть горожан просила провести проверки предприятий, загрязняющих городской воздух. Общественники также подняли вопрос повышения статуса лесников и увеличения их заработной платы.

До 2025 года, согласно национальному проекту ”Зеленый Казахстан», в республике предусмотрено снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 20 процентов. О разработке проекта по изменению разрешённого лимита, говорит в Шымкенте министр экологии, геологии и природных ресурсов страны. В прошлом году, по инициативе Президента, началась работа по высадке двух миллиардов деревьев. Программа озеленения будет реализовываться в течение 5 лет. В Шымкенте план по высадке саженцев перевыполнен. Вместо 120-ти тысяч деревьев, посажено 166 тысяч 300 зеленых насаждений.

«Нам известны все экологические проблемы города. Совместно с акиматом мы разрабатываем и утверждаем дорожную карту. По ней обозначаются пути решения конкретной экологической проблемы. С этой стороны мы работаем совместно с акиматом», — говорит министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Ответив на вопросы журналистов, министр провел прием горожан по личным вопросам. Некоторые подняли вопрос выделения субсидий и официально направили ряд предложений для внесения изменений в Экологический кодекс. Не успев на личный прием в Туркестане, на встречу с министром Утепберген и Аскар Кыстаубаевы приехали специально в Шымкент. Отец и сын попросили решить некоторые вопросы в сфере экологии. А Аскар Кыстаубаев, заявил, что его уволили необоснованно и попросил Сериккали Брекешева посодействовать в восстановлении на службе.

“Вчера меня незаконно уволили. Это связано с тем, что в 2018 году мы приняли в республиканскую собственность все ветхие частные объекты. На многих не было гидропостов. Вчера пришла инспекция и вменила мне вину отсутствие этих сооружений. Потом руководство нашего учреждения предоставило в центральный аппарат ложную информацию: будто бы мои действия нанесли значительный ущерб нашему предприятию”, — рассказал житель Туркестанской области Аскар Кыстаубаев.

По окончанию приёма глава экологического ведомства пообещал, что все вопросы граждан, будут внимательно рассмотрены. Отдельный проект и конкретное решение по изменениям внесенным в закон будут опубликованы на официальном сайте министерства.