Неравнодушные шымкентцы спасли канюка от гибели

Людмила Моисеева возвращалась из горного похода, когда увидела у дороги необычную и красивую птицу.

Женщина решила сделать красивый снимок, но поняла, что птица травмирована.

«Заметили, что птица не реагирует, даже не пытается улететь и даже позволила близко подойти. Мимо проезжающая машина спугнула птицу, и она не смогла взлететь и просто прыгала на лапках. Нам стало жалко птицу, раз она не может лететь, либо машина собьёт, либо собаки. Приняли решение показать ее специалисту, что за птица на тот момент не знали, подумали сокол. Пока ехали в город, обзвонили все ветеринарные и даже зоопарк. В зоопарке сказали, что мы можем привести птицу, но ее осмотрят только в рабочее время. Так как рабочий день специалистов уже подошел к концу. Мы нашли зоомагазин с ветеринаром, который не равнодушен к диким. Позвонив Олегу, он согласился нам помочь, его зоомагазин работает круглосуточно. Осмотрев птицу, крылья были целы. Сказал, что попробует ей помочь, но не обещает, так как птица лежала смирно и даже не могла проглотить измельчённую пищу. Оставили птицу. Но Олег предупредил, что не может держать птицу больше суток, стеклянный террариум не позволяет этого», — рассказывает Лидия.

Людмила рассказала, что, когда приехали домой, начали обзванивать знакомых заповедника. Позвонили орнитологу в Тараз и тот посоветовал отдать птицу в зоологический парк, так, как только там работают необходимые специалисты.

«На утро приняли решение, что передадим в зоопарк. Так как орнитологи сказали ей нужно долгое восстановление и на волю рано, пропадёт. Передали ее в зоопарк. Это лучше, чем быть растерзанным собаками. Конечно, хотелось бы чтоб Восточный канюк был выпущен и парил в небе. Помогали мне в спасении птицы Гиез Хасанов и Сергей Новиков (гость из Москвы) и ветеринар Хан Олег», — рассказала Людмила.

Ветеринар Олег Хан, отметил, что благодаря своевременно оказанной первой помощи, птица чувствует себя намного лучше и верит, что в зоопарке быстрее пойдет на поправку.

«Спустя несколько часов после процедур я заметил, что птице стало намного лучше, она стала кушать пищу небольшими кусочками. Когда ее привезли она не пыталась защищаться и сопротивляться, теперь видно, что канюк чувствует себя намного лучше», — рассказывает Олег.

Отметим, что это не первый случай, когда люди приходят на помощь птицам, и решают им помочь выжить в холодное время года.

Алиса Бойко