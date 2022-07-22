Отлов не выход, стерилизация поможет сократить число бездомных животных

Бездомных животных становится все больше. И это несмотря на то, что деньги на отлов бродячих собак и кошек выделяют.

Почти 654 миллиона тенге хотят потратить в Шымкенте на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек в ближайшие пять лет. По словам волонтеров, это не выход. Бездомных собак и кошек в городе меньше не становится. У зоозащитников возникает резонный вопрос — не логичнее ли эти деньги направить на кастрацию, стерилизацию животных и поддержку приютов?

«Популяция она не сокращается, биологи доказали, что чем больше истребление тем больше рождаемость, на примере мышей, обезьян. Даже если проследить историю человечества, если истребляли народ, рождаемость повышалась. Единственный выход стерилизация домашних, бездомных, отпуск в среду которые не агрессивные»,- говорит Эмилия Ускенова, волонтер приюта «Вторая жизнь» .

В Шымкенте планируют открыть питомник для бродячих животных. Под него уже выделили участок в один гектар в жилом массиве «Акжар».

«Мы сейчас разрабатываем свои, местные правила по ответственному обращению с животными. Согласно новым правилам, предусмотрен отлов, стерилизация, кастрация животных, тем самым уменьшить популяцию гуманным методом. Как разработаются правила, у нас буду внесены бюджетные изменения»,- говорит Абунасыр Жанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г.Шымкента.

Этим животным повезло, они уже никогда не окажутся в числе бездомных. Брошенным питомцам помогают волонтёры. Сейчас на пожертвования неравнодушных в приюте содержат почти 100 собак.

«Мы платим аренду за территорию приюта, так как своей земли у нас нет, но мы мечтаем о ней. Мы пока надеемся на свои силы, на помощь людей, чтобы это была своя земля для приюта», — говорит Эмилия Ускенова, волонтер приюта «Вторая жизнь».

Специалисты Управления сельского хозяйства и ветеринарии подсчитали, в Шымкенте более сорока тысяч бездомных собак и кошек. Общественники настаивают на программе гуманного регулирования численности бродячих животных. Не звери же мы, в конце концов.