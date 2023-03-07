Отловленные собаки умирают: зоозащитники бьют тревогу

Для отлова и временного содержания собак в Шымкенте из бюджета выделено 120 млн тенге. Отдельно предусмотрены средства на стерилизацию и кастрацию.

Но бездомным собакам не создано надлежащих условий, говорят защитники животных. Видео, распространяемое через социальные сети, вызывает обеспокоенность населения. Тела мертвых собак и животные, страдающие без воды, вызвали гнев многих пользователей интернета. Но ветеринарное управление утверждает, что ситуация совсем другая.

Ассоциация защиты прав животных Inucoba также проводит проверку по этому поводу. На сегодняшний день в представительство ассоциации в Шымкенте поступило 4 жалобы по фактам жестокого обращения с животными.

«У нас было сначала 2 факта потом 4 факта обращения. В связи с этим ассоциация решила проверить наш питомник который является госучреждением, где были выявлены факты нарушений. Когда мы первый раз пришли, нас вообще не пустили. Во второй раз нам удалось войти мы всё зафиксировали. Вопросы у нас имеются. Ответов пока нет», — говорит представитель ассоциации защиты животных INUCOBA Жанат Туганбеков.

А на днях городское управление ветеринарии презентовало новый питомник для животных. Хотя строительство здесь не завершено, собаки здесь содержатся в хороших условиях, утверждают чиновники. Но, глядя с какой жадностью животные пьют, можно прийти к выводу, что воду дают нечасто.

В этом году на отлов и содержание собак из бюджета выделено 120 млн тенге. Кроме того, для стерилизации и кастрации предусмотрено ещё 140 млн тенге. В пункте временного содержания животных 6 сотрудников несут ответственность за более чем 500 собак. Они их кормят и обеспечивают безопасность животных. Информацию распространяемую в соцсети о жестоком обращении с отловленными животными руководитель управления ветеринарии категорически отрицает.

«Для нас важна каждая человеческая жизнь. Так написано в Конституции РК. Нам часто люди говорят «мы боимся, что на наших детей нападут». Мы эти заявления учитываем, в случае проявления агрессии, парализуем специальными препаратами. Бывает нам сообщают о собаках возле школ, тогда мы применяем такие меры. В пункте содержания тоже бывают случаи агрессивного поведения собак. когда приходится проводить такие мероприятия. Но собак мы не убиваем. Это запрещено законом», — рассказал руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента Абунасыр Жанбатыров.

Ближайшая цель временного пункта — зарегистрировать собак и передать их новым владельцам. Если кто-то из горожан захочет, приобрести собаку, он может обратиться в колл-центр управления по телефону 45-05-05.