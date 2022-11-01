Новую ипотечную программу для рабочего класса разрабатывают в Казахстане

Новую ипотечную программу разрабатывают в Казахстане. Правда, льготной она будет лишь наполовину.

Субсидировать планируют ставку вознаграждения по ипотечным займам. Порядка 7%. Остальное будет выплачивать заемщик.

Финансировать льготную ставку планируют лишь 10 лет. Если ипотека на больший срок, то платить придется по высоким процентам.

Новая ипотечная программа будет рассчитана на рабочий класс — тех, кто стабильно получает среднюю по стране заработную плату. Субсидировать будут часть ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Изначально планировали примерно 7%, но так как Национальный банк повысил базовую ставку, этот процент пересмотрят. При этом остальную часть вознаграждения будет выплачивать сам заемщик. Но выплатить весь кредит по льготному проценту не получится.

Максимальный срок субсидирования, то есть, покрытия части процентной ставки государством — составит не более 10 лет, хотя срок кредитования может быть дольше.

«Первоначалка от 20%, срок кредитования — до 20 лет. Максимальная сумма займа по Астане-Алматы — до 35 миллионов, в крупных городах — Актау, Атырау, Шымкент — до 25 миллионов, в регионах — до 15 миллионов», — говорит Олжас Салыков, заместитель председателя правления АО «Казахстанская жилищная компания».

Точные сроки, когда запустят программу, пока неизвестны, бюджетная заявка направлена в Министерство финансов. Но запускать ее параллельно с действующей программой «7-20-25», говорит заместитель председателя правления «Казахстанской Жилищной Компании», нецелесообразно. Депутаты говорят, в стране назрела жилищная реформа. Ставка кредитования в банках второго уровня слишком высокая, не хватает средств на строительство социального жилья для уязвимых граждан, которые составляют треть от всех стоящих в очереди на жилье.

«Нужно выделять больше денег на строительство социального жилья. Примерно, у нас сейчас в год выделяется порядка 100 миллиардов тенге. Это очень мало, считаю, что эту сумму минимум нужно увеличить в три раза. Да, у нас в сравнении с Европой строится много квадратных метров квартир, но 95% этого строительства — это для таких людей, которые относятся к среднему классу с доходом более 400-500 тысяч тенге», — говорит Елнур Бейсенбаев депутат мажилиса парламента РК.

Новой жилищной программой на первом этапе планируют охватить 35 тысяч заемщиков, на это хотят направить порядка 500 миллиардов тенге.