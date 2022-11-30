Подборка свободных вакансий для жителей Шымкента

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию свежую подборку свободных вакансий.

Офис-менеджер, проектировщик, электрик, менеджер по продажам. И это далеко не полный список. В предприятия южного мегаполиса требуются рабочие, специальности самые разные. Представляем вашему вниманию 19 свободных вакансий с официальным трудоустройством. По всем вопросам обращаться по указанным номерам телефонов.

Работодатель Свободные позиции Оклад Адрес Контактный номер ТОО «ТАҒАН» Электрик для техники 150 000 Индустриальная зона «Оңтүстік» 87058546888 Сварщик 150 000 TOO «Qut-Bereke« Сварщик мкр Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А 8 701 079 37 77 Маляр 150 000 Листогиб 150 000 Электрик кипия 150 000 Электрик 150 000 Сборщик 150 000 Упаковщик 150 000 Проектировщик 150 000 ИП «Төлегенов» Менеджеры по продажам 100-150 000 Аргынбеков 138 8 777 720 00 98, 8 702 720 00 98 ТОО «Цвет Лит» Электрик 150 000 Индустриальная зона «Оңтүстік» 87053114344 Сварщик 150 000 Разнорабочий 150 000 ТОО «Aster Auto» Менеджеры 150 000 Байдібек би 3/1 87086687148 ТОО «Лифт Гарант» Электромеханик 100-150 000 Кунаева 31А 87089335707 Электроник 100-150 000 КИПовцы 100-150 000 Офис-менеджер

Подборки вакансий публикуются еженедельно. Также если вы являетесь руководителем компании и проводите набор сотрудников, отправляйте списки рабочих мест с полным указанием адреса, заработной платы (не менее 150 тысяч тенге) и контактных номеров телефонов на электронную почту info@otyrar.kz