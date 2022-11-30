Подборка свободных вакансий для жителей Шымкента

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию свежую подборку свободных вакансий.
Офис-менеджер, проектировщик, электрик, менеджер по продажам. И это далеко не полный список. В предприятия южного мегаполиса требуются рабочие, специальности самые разные. Представляем вашему вниманию 19 свободных вакансий с официальным трудоустройством. По всем вопросам обращаться по указанным номерам телефонов.
|Работодатель
|Свободные позиции
|Оклад
|Адрес
|Контактный номер
|ТОО «ТАҒАН»
|Электрик для техники
|150 000
|Индустриальная зона «Оңтүстік»
|87058546888
|Сварщик
|150 000
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TOO «Qut-Bereke«
|Сварщик
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мкр Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А
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8 701 079 37 77
|Маляр
|150 000
|Листогиб
|150 000
|Электрик кипия
|150 000
|Электрик
|150 000
|Сборщик
|150 000
|Упаковщик
|150 000
|Проектировщик
|150 000
|ИП «Төлегенов»
|Менеджеры по продажам
|100-150 000
|Аргынбеков 138
|8 777 720 00 98,
8 702 720 00 98
|ТОО «Цвет Лит»
|Электрик
|150 000
|
Индустриальная зона «Оңтүстік»
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87053114344
|Сварщик
|150 000
|Разнорабочий
|150 000
|ТОО «Aster Auto»
|Менеджеры
|150 000
|Байдібек би 3/1
|87086687148
|ТОО «Лифт Гарант»
|Электромеханик
|100-150 000
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Кунаева 31А
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87089335707
|Электроник
|100-150 000
|КИПовцы
|100-150 000
|Офис-менеджер
Подборки вакансий публикуются еженедельно. Также если вы являетесь руководителем компании и проводите набор сотрудников, отправляйте списки рабочих мест с полным указанием адреса, заработной платы (не менее 150 тысяч тенге) и контактных номеров телефонов на электронную почту info@otyrar.kz