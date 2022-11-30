Подборка свободных вакансий для жителей Шымкента

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Редактор Жулдыз Шукенова
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Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию свежую подборку свободных вакансий.

Офис-менеджер, проектировщик, электрик, менеджер по продажам. И это далеко не полный список. В предприятия южного мегаполиса требуются рабочие, специальности самые разные. Представляем вашему вниманию 19 свободных вакансий с официальным трудоустройством. По всем вопросам обращаться по указанным номерам телефонов.

Работодатель Свободные позиции Оклад Адрес Контактный номер
ТОО «ТАҒАН» Электрик для техники 150 000 Индустриальная зона «Оңтүстік» 87058546888
Сварщик 150 000
 

 

 

 

TOO «Qut-Bereke«

 Сварщик

 

    

 

 

 

 

 

мкр Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А

  

 

 

 

 

 

8 701 079 37 77
Маляр

 

 150 000
Листогиб

 

 150 000
Электрик кипия

 

 150 000
Электрик

 

 150 000
Сборщик

 

 150 000
Упаковщик

 

 150 000
Проектировщик

 

 150 000
ИП «Төлегенов» Менеджеры по продажам 100-150 000 Аргынбеков 138 8 777 720 00 98,

 

8 702 720 00 98
ТОО «Цвет Лит» Электрик

 

 150 000  

Индустриальная зона «Оңтүстік»

  

87053114344
Сварщик

 

 150 000
Разнорабочий

 

 150 000
ТОО «Aster Auto» Менеджеры 150 000 Байдібек би 3/1 87086687148
ТОО «Лифт Гарант» Электромеханик

 

 100-150 000  

 

Кунаева 31А

  

 

87089335707
Электроник

 

 100-150 000
КИПовцы 100-150 000
Офис-менеджер  

 

Подборки вакансий публикуются еженедельно. Также если вы являетесь руководителем компании и проводите набор сотрудников, отправляйте списки рабочих мест с полным указанием адреса, заработной платы (не менее 150 тысяч тенге) и контактных номеров телефонов на электронную почту info@otyrar.kz

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