Праздник, который когда-то БЫЛ

Скоро наступит 7 ноября.

Ну и что? – спросите вы. Обычный будний день, к тому же приходится на понедельник, который, как известно, день тяжелый. А ведь всего лет 30 с небольшим назад – а в масштабах истории это песчинка – этот ноябрьский день был большим, ярким и шумным праздником, который отмечался всей огромной страной под названием Союз Советских Социалистических Республик. Сейчас такой страны нет, а вот память живущих никуда не делась и еще

не выветрилась.

Поэтому вспомним, как это было. Говорят же, кто не помнит прошлого – у того нет будущего. Или как-то так.

Красный день календаря

Этот праздник был посвящен победе Великой Октябрьской Социалистической революции, что для многих и в те времена звучало несколько расплывчато. Как вспоминает один мой приятель, большой юморист: «Мы никогда не знали, за что выпить, то есть произнести первый тост. За победу революции?! Это бы выглядело слишком напыщенно и претенциозно. Даже «идейные» бы сконфузились…»

Действительно, в череде праздничных дат именно 7 ноября был самым «непонятным» в смысле истории рождения и побудительных причин для торжества. Вот другие праздники не надо было объяснять. Не будем говорить про Новый год – первейший праздник всех времен и народов.

8 Марта тоже не подвергался сомнению: в этот день чествовали всех женщин разом и каждую в отдельности. Он был персонифицирован, то есть посвящен конкретной маме, бабушке, сестре, жене, возлюбленной… Даже 1 Мая, официальный советский праздник, был как-то душевно созвучен народному настроению в предвкушении настоящей весны… А 7 ноября что празднуем?

Этот день, конечно же, был нерабочим. По этому поводу в каждом доме обязательно накрывался праздничный стол, который буквально ломился от разных вкусностей. Это было большой и неразрешимой загадкой для заезжих интуристов: откуда что берется?

Магазинные прилавки тогда были, мягко выражаясь, аскетично скромны. Однако праздничный стол у советских хозяек всегда являл собой образчик неописуемой красоты, продуктового изобилия и народного благоденствия. И праздник 7 ноября был ярким тому доказательством.

На 7 ноября обязательно проводились демонстрации. Если, как нам говорили, на загнивающем Западе они проходили только в знак протеста, то у нас – исключительно в знак солидарности.

Было не важно, с чем и кем: с трудящимися ли всех стран или с политикой партии и правительства. К демонстрациям народ относился неоднозначно. С одной стороны, почему бы в этот лишний выходной день не выйти с коллективом на площадь, надев самый лучший «выходной» наряд? На демонстрацию родители охотно брали детей. Вот для них это был настоящий, неподдельный праздник!

Кругом оживленная масса людей в приподнятом настроении, все несут флаги и транспаранты, звучит бодрая жизнеутверждающая музыка, все громко кричат: «Ура-а-а!», и атмосфера какой-то невообразимой сплоченности охватывает всех в едином маршевом ритме… А если папа посадит дитя на свои надежные плечи, то восторгу вообще не будет конца. Тогда ребенок будет вместе со всеми кричать: «Ура!», размахивая красным флажком на деревянной палочке, а потом радостно отпустит в небо расчудесный воздушный шар…

Накануне праздника в детских садах проводились тематические утренники, на которых советские дети самозабвенно читали стихи:

«День седьмого ноября – красный день календаря.

Посмотри в свое окно: там на улице красно!»

Или такие:

«Здравствуй, праздник наш советский! День великий, славный!

Ты и взрослый, ты и детский – праздник самый главный!»

Но были и такие советские граждане, которые в этом дне напрочь не усматривали никакой романтики.

Тот же мой приятель вспоминает: «Это вам, южанам, в кайф было пройтись по свежему воздуху в разгар теплого бабьего лета. А я помню, как, будучи студентом института в Красноярске, был обречен околевать от сибирского холода в этот осенний день. Если помните, сформированная колонна той или иной организации выходила «на парад» не сразу. Надо было часика два стоять, почти неподвижно, пока перед нами пройдет уйма других демонстрантов согласно общему сценарию. На дворе как минимум минус 10 мороза. В ожидании выхода на праздничный плацдарм мы дружно пили водку для «сугреву» и, бывало, судачили: кто установил эти странные порядки, когда для «добровольного» волеизъявления солидарности надо претерпевать такие унизительные физические пытки? Да, молодые были, горячие, сейчас все видится по-другому. Я бы сейчас хоть каждый день ходил на эту демонстрацию, если бы за высшее образование моего сына мне не пришлось платить такие бешеные деньги. Теперь понюхали капитализма. Все познается в сравнении…»

Изгнание из праздничного списка

Последний парад и демонстрация на Красной площади Москвы прошли 7 ноября 1990 года, а уже в следующем году Коммунистическая партия Советского Союза потеряла власть и была запрещена. С того времени аннулировался и праздник. После распада СССР в большинстве его бывших республик, ставших независимыми, тоже отказались от празднования годовщин Октябрьской революции. Конечно, многолетнюю традицию было трудно искоренить из массового сознания в одночасье. Поэтому бывший праздник маскировали как могли под новыми свежеиспеченными названиями.

Так, допустим, с 1996 года эта дата в России стала отмечаться как День согласия и примирения, а с 2005-го он превратился в День народного единства. Но народ-то не обманешь: нет того, прежнего праздника – нет!

Только в Беларуси да еще, кажется, в Кыргызстане и Приднестровье он сохранился, а вот Казахстан отрекся навсегда.

Кончина некогда великого праздника совпала по времени с тотальной декоммунизацией всего и вся. Из жизни выкорчевывали все, что касалось советского периода длиною в 70 лет.

Ономастические комиссии напряженно трудились в поте лица: только и успевали переименовывать улицы с именами бывших вождей и героев. Как и следовало ожидать, особенно досталось Владимиру Ильичу Ленину.

Если кто помнит, во всех городах и селениях каждая центральная улица носила имя главного вождя революции, его именем были названы школы, стадионы, библиотеки, площади, ледоколы и многие другие объекты, которым нет числа. И, разумеется, в каждом населенном пункте величаво стоял памятник Ленину.

После развала Советского Союза начался какой-то кровожадный по своему рвению снос и вынос этих памятников на свалку истории. Этот процесс иронично и цинично называли «Ленинопадом».

Казахстан тоже не отставал от других. По некоторым данным, с 1991 года в независимой республике было снесено 340 ленинских скульптур.

Примечательно, что наряду с демонтажом власти прибегали к стратегии «вытеснения и замещения», что подразумевало перенос Ленина из центральных районов на задворки города. Чаще всего это делалось ночью, тайно, как говорится, втихаря, словно стыдясь своего недавнего и вполне благополучного прошлого. А «замещение» заключалось в том, что на освободившемся от вождя месте тут же водружали другие монументальные фигуры, иногда совсем не известные народу. Что ж, свято место пусто не бывает…

Верность памяти отцов

Люди, оказавшись на краю общественного разлома, тоже вели себя по-разному. Я не берусь давать какую-то нравственную оценку их поведению в то непростое, порой болезненное для многих перестроечное время. После роспуска КПСС большинство коммунистов быстро переметнулось в социалистическую партию, некоторые же молча ушли в глухую беспартийность… Но это было лучше и честнее, чем публичное поношение партии, в которой сам состоял десятки лет.

Помню, как неприятно поразил меня демонстративный жест любимого мною режиссера Марка Захарова, который на глазах миллионов телезрителей рвал в клочья свой партийный билет…

Но для меня примером является наша южноказахстанская семья Садвакасовых, которая во все времена оставалась верна однажды выбранному идейному пути. Файзрахман Хамзинович Садвакасов в своей убежденности оставался тверд и непоколебим до самых последних дней жизни. Приведу только один факт из его славной биографии, который как раз и связан с нашим шымкентским памятником Ленину.

Стоявший на бывшей площади Ленина, ныне Аль-Фараби, он тоже был приговорен к демонтажу, тоже под покровом ночи.



Вот что рассказывает дочь Лолита Файзрахмановна Садвакасова: «Отец, как только узнал, что у памятника происходит какое-то подозрительное движение, сразу же примчался на площадь и не позволил совершить кощунство. Ему каким-то образом удалось убедить руководство города не уничтожать памятник, а перевезти его в парк Металлургов. А это было совсем не просто. Несколько дней монумент лежал ничком на земле, а отец с моим братом Арыстаном и сыном Тимуром попеременно охраняли его от угрозы варварского распила. Друзья-соратники папы – Ерназар Пернеев, редактор газеты «Аталар сөзі», Нуреке Нуртаев, председатель совета ветеранов ж/д, Бахадыр Атемов, бывший парторг свинцового завода, – тоже по очереди ночью охраняли памятник в парке Металлургов, пока изготавливался пьедестал для демонтированного памятника. Какие потом хлопоты были, чтобы поставить памятник на постамент, найти подъемный кран, нанять рабочих…

С тех пор каждые 22 апреля, 21 января (это дни рождения и смерти Ленина) и 7 ноября наша семья, как на праздник, приходила в парк для возложения цветов к подножью Ленина. Но мы навещали его не только в эти дни. Наша семья буквально взяла шефство над памятником. Помню, как мы искали бронзу, чтобы его покрасить, как папа договаривался с какой-то организацией, чтобы хоть раз капитально его вымыть под хорошим давлением воды, как во флягах привозили воду из дома. Иногда мой сын договаривался с машиной-вышкой, чтобы помыть памятник сверху.



Теперь, когда из жизни ушли и отец, и брат Арыстан, и сыночек Тимур, меня охватывает отчаяние от ужасающей мысли: «Теперь НЕкому помыть…» Да, печаль…



Для самой Лолиты Садвакасовой памятник Ленину связан с очень личным воспоминанием: в апреле далекого 1967 года ее принимали в пионеры на одноименной площади именно возле этого только что установленного памятника. Сегодня, спустя 55 лет, побывав в парке Металлургов возле этого памятника, она отметила для себя, как много здесь гуляет деток с бабушками и дедушками. Как они подробно разъясняют внукам, чей это памятник, чем знаменита эта личность.

Рассказывают детям о главном завете Ильича: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» К слову, ведь именно благодаря этому завету во всей стране в кратчайшие сроки была ликвидирована безграмотность.

И вконец Лолиту Файзрахмановну в этот осенний день умилила сцена, когда ребенок подошел к подножию памятника и вместо цветов положил… вафельку – поделился с Лениным своей вкусняшкой…

Пусть эта личная история по уходу за памятником кого-то не впечатлит своим узкосемейным форматом. Но за этим стоит проявление высоких и редких сейчас человеческих качеств, таких как верность идеалам прошлого, умение их отстаивать и защищать, несмотря на конъюнктурную злобу текущего дня.

Эти люди не умеют предавать и, как сейчас говорят, переобуваться в воздухе. 7 ноября для них был и останется праздником, с которым поздравляют тех, кто запомнил его навсегда…

Елена ЛЕТЯГИНА