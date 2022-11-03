Приписками с целью хищения бюджетных средств занималась заведующая детсадами в Шымкенте

Недостоверные сведения в табели посещаемости детей вносила руководитель детских садов в Шымкенте.

Приписки осуществлялись на протяжении 3 лет, с 2019 по 2021 годы. Таким образом она незаконно присвоила бюджетные денежные средства на общую сумму 19,3 млн тенге, предусмотренные по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания.

Досудебное расследование в отношении руководителя трех детских садов завершено Департаментом по городу Шымкент.

Руководитель детских садов признана виновной и получила наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, причиненный ущерб государству в размере 19,3 млн тенге она возместила полностью.