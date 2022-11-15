Шымкентского предпринимателя осудили за неуплату налогов на 250 млн

В Енбекшинском суде Шымкента вынесли приговор директору ТОО, который на протяжении 2 лет уклонялся от налогов. Общая сумма ущерба составила 250 млн тенге.

Из материалов следствия, предприниматель экспортировал сжиженный газ в Республику Таджикистан и Исламскую Республику Афганистан, приобретал у трейдерских компаний без документов подтверждения и во время сдачи отчетности в налоговый орган допустил искажение данных о расходах и приходах предприятия.

Таким образом гражданин уклонился от налогов в бюджет на сумму около 250 млн тенге. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 3 месяца.

Примечательно, что виновный уже был дважды судим за мошенничество и нелегальную продажу нефтепродуктов.