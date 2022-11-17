Спасатели вызволили застрявшего в машине человека

Спасатели вызволили человека, застрявшего в машине из-за дорожно-транспортного происшествия.

К спасателям 16 ноября в 21-00 поступило сообщение от службы «103». Произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Капал батыра.

В результате столкновения автомобиля марки «Volkswagen Passat» и автомобиля марки «Hyundai Accent» в салоне автомобиля оказались зажатыми люди, потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия выехали пожарные подразделения Службы пожаротушения в составе 10 человек и 2 единиц техники. Пожарные извлекли 1 пострадавшего из автомашины марки «Volkswagen Passat» и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.