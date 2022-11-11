На ярмарке белорусской обуви новая зимняя коллекция

Новая коллекция качественной зимней обуви доступна шымкентцам. В южном мегаполисе проходит ярмарка белорусской обуви.

Жители и гости города могут приобрести себе обувь из натуральной кожи, с мехом овчины внутри. Сапоги и полусапожки — ортопедические, а благодаря подошве из полиуретана, в них будет комфортно ходить даже по льду.

Светлана Кастрикина сегодня приобрела сразу две пары белорусской обуви — на осень и предстоящую зиму. Покупательница говорит, понравился и внешний вид обуви и цена, а главное качество — белорусская обувь этим и славится.

«Приемлемые цены и бонус большой, делают нам скидочки. Можно приходить покупать обувь, будем ждать еще приезда белорусов в наш гостеприимный Казахстан», — говорит Светлана Кастрикина, жительница г.Шымкента.

На ярмарке белорусской обуви покупателей порадует большой ассортимент — сапоги, полусапожки, туфли, есть мужская обувь и ботинки-великаны. Вся обувь, представленная на ярмарке, ортопедическая, ее можно носить тем, у кого проблемы со стопой, высокий подъем, широкое голенище или выпирающая косточка. И самое главное, ходить без боли.

«На столах свыше 800 пар обуви из натуральной кожи. У них противоскользящая подошва, водоотталкивающая основа, внутри мех овчина. Размерный ряд женский с 36 по 44, мужской с 40 по 49, на всю летнюю обувь идет большая скидка. Не упустите шанс приобрести качественную и удобную обувь по хорошим ценам«, — говорит Алена Сотскова, менеджер по продажам .

Подобрать нужную модель помогут профессиональные консультанты. Они и расскажут, как ухаживать за кожаной обувью. Ярмарка открыта для посетителей до 20 ноября включительно, работает без выходных с 10 утра до 7 часов вечера. Найти обувь по душе можно в здании музея изобразительного искусства в парке Абая по улице Мадели Кожа 2Б, напротив стадиона Кажымукана.

Организатор акции ИП Макулов Сабыр Кадырович KZ56UWQ02390073.