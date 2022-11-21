Токаев принял поздравление от зарубежных коллег

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Как информирует ЦИК, Токаев набрал 81,31% голосов. Сразу после оглашения результатов самым первым президента поздравил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

Далее поздравления последовали от лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Жаппарова, Председателя КНР Си Цзинпинь, президентов Беларуси Александра Лукашенко, России Владимира Путина, Азербайджана Ильхам Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, досрочные выборы президента прошли в минувшее воскресенье. Всего в день голосования работали 10 101 участок для голосования. В том числе за рубежом — 68 участков в 53 странах.

В списки для голосования включены более 11,95 млн казахстанцев. Показатель явки избирателей на выборах к 22.00 20 ноября составил 69,43%.