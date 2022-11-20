Токаев проголосовал и ответил на вопросы об отставке правительства

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев тоже сделал свой выбор, посетив избирательный участок № 58, расположенный во Дворце школьников в столице.

К этому моменту свои голоса успели отдать уже трое оппонентов Токаева, это Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев и Каракат Абден. За кого именно проголосовали кандидаты в президенты остается лишь догадываться. Итоги выборов будут известны совсем скоро.

Общая с журналистами Касым-Жомарт Токаев ответил на интересный вопрос. Журналист спрашивает, ожидать ли казахстанцам политическую перезагрузку и уйдет ли наше правительство в отставку. Действующий президент отметил, что точечные изменения в кадровом составе все же будут, в случае если Главой государства изберут Касым-Жомарта Токаева. Также президент намекнул и о предстоящих парламентских выборах.

«Политические реформы нужно предлагать, иначе будет застой. По закону, после выборов, необязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается срока парламентских выборов, в конце года я насчет этого сделаю заявление. Правительство поставило цель работать, но точечные изменения кадрового состава будут«, — заявил Токаев.