Три человека пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Шымкенте 17-го ноября.

На улице Толеметова на светофоре столкнулись ВАЗ 21015 и Тойота. По словам очевидцев, водитель ВАЗа ехал по улице Толеметова в сторону алматинской трассы. Водитель Тойоты выезжал с пртивоположной стороны. Произошло столкновение двух машин. Удар был такой силы, что передняя часть ВАЗ 21015 практически полностью уничтожена.

Не обошлось и без человеческих травм. В аварии пострадали трое: водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель Тойоты. Их экстренно госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, в ближайшие выходные в Шымкенте ожидаются осадки, возможен гололед. Такие погодные условия повышают аварийность на дорогах, водителям следует быть особо осторожными.