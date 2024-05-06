Золотая медаль для Шымкента: Жулдызай Ибраева — чемпионка Азии по джиу-джитсу!

С 1 по 8 мая в Абу-Даби (ОАЭ) проходит чемпионат Азии по джиу-джитсу – одно из самых масштабных мировых первенств по этому виду спорта.

Соревнования собирают на татами лучших атлетов со всего мира, даря им возможность не только продемонстрировать мастерство, но и обменяться опытом, завести новые знакомства и стать частью единой спортивной семьи.

Джиу-джитсу – это не просто спорт, это философия, объединяющая людей, стирающая границы и расстояния.

Абу-Даби, уже давно зарекомендовавший себя как мировая столица джиу-джитсу, вновь становится эпицентром этого вида спорта, предоставляя идеальную площадку для общения, развития и популяризации дисциплины.

Среди участников чемпионата – гордость Шымкента, учитель физической культуры школы-гимназии №1 имени А. С. Пушкина Жулдызай Ибраева.

Жулдызай – не просто педагог, а опытный спортсмен, в послужном списке которого многочисленные победы на чемпионатах Казахстана по тхэквондо и серебро международных соревнований.

На пути к золоту на чемпионате Азии Жулдызай одержала три блистательные победы:

В первом поединке она одолела соперницу из Вьетнама.

В полуфинале взяла верх над спортсменкой из Индии.

В финальной схватке Жулдызай встретилась с представительницей из Монголии и одержала уверенную победу.

Эта победа – не только личный триумф Жулдызай, но и повод для гордости всего Шымкента!

Она в очередной раз доказала, что наши учителя – это не просто люди, дающие знания, но и целеустремленные личности, добивающиеся высоких результатов в спорте.

Стоит отметить, что в чемпионате Азии по джиу-джитсу принимают участие 300 сильнейших атлетов из национальной сборной Казахстана, 10 из которых представляют Шымкент.

Победитель чемпионата в своей категории получит путевку на чемпионат мира, который пройдет в Афинах (Греция).

Кроме того, золотые медалисты чемпионата Азии также выступят на чемпионате мира по панкратиону в Анталии (Турция), запланированном на конец этого года.

Желаем Жулдызай новых побед и дальнейших спортивных успехов!

Ее пример служит вдохновением для многих людей, демонстрируя, что нет ничего невозможного, если есть упорство, целеустремленность и любовь к своему делу.