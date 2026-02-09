В Шымкенте прошло первенство города по джиу-джитсу среди юношей и кадетов. Первенство является одним из отборочных этапов на чемпионат Казахстана.

Один из участников — Дастан Турдалиев, имеет в своём послужном списке два «серебра» на турнире Eurasian Cup. В предстоящем соревновательном году он надеется улучшить этот показатель.

Дастан Турдалиев, джиу-джитсер:

«Мне очень нравится джиу-джитсу, потому что он очень быстро развивается в Казахстане. Я уже выигрывал Eurasian Cup в 2025 году, занимал два вторых места по категории 56 кг. Из планов на будущее хочу взять синий пояс и получить КМС. Думаю, что буду заниматься джиу-джитсу всю жизнь».

На данный момент Казахстан входит в тройку мировых лидеров по джиу-джитсу. Турнир в Шымкенте проходит по двум разделам — не-ваза и файтинг. Предстоящий чемпионат Казахстана будет считаться отборочным на Азиатские игры и Кубок мира.

Бауыржан Сыздыкбаев, тренер по джиу-джитсу спортивной школы №1:

«Казахстан на данный момент входит в тройку лидеров по джиу-джитсу в мире, потому что у нас есть победители Азиатских игр, чемпионы мира. Казахстан занял первое место по молодежи в мире в командном зачёте. На данный момент это очень популярный вид, и Казахстан входит в лучшую тройку. У нас очень много хороших спортсменов, именно казахстанцев, и по файтингу, и по не-ваза. На прошлых Азиатских играх у нас было несколько чемпионов среди взрослых».

Чемпионат страны по джиу-джитсу пройдёт в апреле, а в июне состоится чемпионат Азии. Осенью 2026 года планируется проведение Кубка мира.