В прокуратуре рассказали о возврате из-за рубежа незаконно выведенных средств

Прокуратура третьего мегаполиса Казахстана продолжает работу по противодействию незаконного оборота ресурсов и возврату активов из-за рубежа.

Как стало известно, в надзорном органе мегаполиса создали межведомственную группу. О первых результатах рассказали в ведомстве.

«Предотвращена приватизация 3-ех субъектов естественных монополий г.Шымкента стоимостью несколько миллиардов тенге. В рамках уголовного дела (ст.189 ч.4 п.2 УК), расследуемого Департаментом по противодействию коррупции по г.Шымкенту обеспечен возврат государству похищенных представителями олигополии бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 747 млн тенге», — сообщили в надзорном органе.

Ведется работа по возврату активов, незаконно выведенных за пределы страны, уже возвратили в Казахстан 253 тыс. 700 Euro или 125 млн. тенге в рамках уголовного дела, расследуемого городским Департаментом экономических расследований.

«По указанию прокуратуры города Департаментом государственных доходов осуществляется работа по взысканию налогов по переводам денег в иностранные государства и в нашу страну свыше 50 тысяч долларов США, где имелись расхождения между декларированными суммами», — сообщили в прокуратуре г. Шымкента.

Работа продолжается, заверили в ведомстве.