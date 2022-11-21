В селе близ Шымкента жители страдают из-за отсутствия элементарных коммунальных благ

Живем мы как в средневековье, а блага цивилизации нам только снятся. На отсутствие коммунальных благ жалуются жители села Таскешу Сайрамского района.

Поселок граничит с Шымкентом, но о природном газе здесь можно только мечтать, рассказывают сельчане. Газопровод в селе проложили в прошлом году. Только счастье местных жителей продлилось не долго. Голубое топливо в домах так и не появилось. А местные жители не успели закупить уголь по доступным ценам.

Онласбек Турлыбеков, житель села Таскешу Сайрамского района:

«Нужно закупать уголь, а здесь он стоит 22 тысячи тенге за тонну. Но денег уже нет у сельчан. Сбережения свои они отдали за подключение газа. Теперь мы вынуждены в 3-4 дня покупать по мешку угля и отапливать дом, чтобы дети наши не замерзли».

Отсутствие газа здесь не единственная проблема. Недовольство у местных жителей вызывает и устаревшая электросеть. Из-за частых перебоев с электроэнергией, у сельчан выходит из строя бытовая техника. Жалуются жители и на отсутствие общественного транспорта и дороги, плохого качества.

Куаныш Абжаппар, житель села Таскешу Сайрамского района:

«Этот холодильник я купил год назад. Но, спустя 5-6 месяцев он перегорел из-за перенапряжения электричества. Даже сейчас свет тусклый. Я тогда еще купил телевизор и стабилизатор. Но и они тоже перегорели. Кто мне возместит ущерб в 1 млн тенге, теперь непонятно. У нас крайнего не найдешь».

Гаухар Алшымбаева, жительница села Таскешу Сайрамского района:

«Молодежь села сами собирает деньги, покупают гравий, цемент и своими силами залатывают дыры на дорогах. Сельчане уже пять лет просят запустить в село автобус. И этого мы не можем добиться от чиновников. Все сельчане ездят на такси до города. А представьте, как тяжело приходится студентам. 5 дней в неделю тратиться на такси».

Выслушать недовольства сельчан на место приехал заместитель акима Сайрамского района. По словам Мадияра Оразалиева, коммунальные вопросы уладят, только на это нужно время.

Мадияр Оразалиев, заместитель акима Сайрамского района:

«Я подрядчику дал срок – неделю, чтобы устранить все недочеты и подключить население к новым электросетям. Вопрос с природным газом решится в январе – феврале. К этому времени мы подключим все село».

Мадияр Оразалиев пообещал, что и общественный транспорт появится в ближайшие месяцы. Сейчас акимат Сайрамского района ведет переговоры с акиматом Шымкента. А вот с асфальтированием дорог придётся подождать до следующего года. Пока же сельчанам придется в очередной раз поверить обещаниям чиновников.